Замглавы агентства Синьхуа заявил о готовности расширять сотрудничество с российскими СМИ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Китай должны развивать сотрудничество в сфере СМИ, чтобы усилить влияние на формирование мирового общественного мнения на фоне роста давления в информационной сфере западных медиа. Об этом шла речь на III форуме средств массовой информации "Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ".

Формирование общественного мнения

"Мы готовы и далее углублять и расширять сотрудничество с российскими СМИ, налаживать совместное создание контента, использовать те еще мало задействованные ресурсы, которые могут вывести нас на новый уровень, особенно в том, чтобы расширять наше взаимное влияние на мировое общественное мнение", - отметил заместитель генерального директора китайского информационного агентства Синьхуа Чжоу Цзунминь.

По его словам, в данный момент взаимодействие между СМИ двух стран уже находится на высоком уровне, "в этой работе отражаются дружественные отношения России и Китая, которые сейчас переживают наилучшие времена".

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян выразила мнение, что СМИ лишь одной страны не в состоянии противостоять давлению со стороны западных медиа, которые порой тиражируют одну и ту же историю, навязывая аудитории определенный взгляд. В качестве примера она привела сюжеты о мальчике Омране Дакнише из Алеппо, образ которого в США и Европе использовали для того, чтобы обвинить Дамаск и Россию в страданиях мирного населения сирийского города.

"Мы в одиночку не можем противостоять огромному давлению десятков тысяч СМИ, которые рассказывают эту историю, - сказала Симоньян. - Мы можем это делать только вместе, в данном случае с помощью китайских СМИ".

Картина сотрудничества

Заместитель генерального редактора газеты "Жэньмин Жибао" Лу Синьин согласилась с важностью развития сотрудничества между СМИ России и Китая для того, чтобы усиливать влияние на мировое общественное мнение и формировать объективное представление о происходящих событиях, в том числе о связях между Москвой и Пекином.

"Надо научиться правильно позиционировать российско- китайское сотрудничество. Оно развивается активно, но если вы начнете искать в интернете сведения об этом, то найдете скучные и однообразные материалы, - продолжила она. - Информационная составляющая не отражает все богатство формы и разнообразия наших отношений".

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что российские и китайские СМИ прошли уже большой путь вместе, благодаря чему удалось значительно увеличить объем информации о соседних странах в медиапространстве. Однако, по его мнению, потенциал дальнейшего взаимодействия значителен. Речь идет о расширении точек вещания российских СМИ в Китае, развитии горизонтальных связей, в том числе на уровне регионов. "Мы и в дальнейшем рассчитываем на помощь наших китайских коллег", - добавил он.