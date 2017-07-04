Алкоголь можно будет купить при предъявлении паспорта болельщика и водительских прав

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России внесло в перечень документов, по которым можно купить алкоголь, Fan ID (паспорт болельщика), а также водительское удостоверение. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовых актов 23 июня и вступил в силу с 4 июля.

В Минпромторге пояснили ТАСС, что приказ вступил в силу 4 июля по истечении 10 суток с момента подписания документа в Минюсте.

Покупка алкоголя по персонифицированной карте зрителя разрешена до 31 декабря 2018 года.

В перечне документов, при предъявлении которых можно купить алкогольную продукцию, также присутствуют: паспорт РФ, загранпаспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический и служебный паспорта, военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.