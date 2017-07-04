ТАСС и China.org.cn подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между информационным агентством России ТАСС и китайским информационным интернет-центром China.org.cn подписано во вторник на III форуме СМИ России и Китая.

Подписи на документе поставили гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и главный редактор China.org.cn. Ван Сяохуэй.

Кроме того, на форуме были подписаны соглашение о вещании российского телеканала "Катюша" на территории КНР между АО "Первый канал" и Центральным телевидением Китая, соглашение о стратегическом международном партнерстве между информационными агентствами "Синьхуа" и Sputnik, а также меморандум о сотрудничестве между China Global Television Network (CGTN) и телеканалом RT и меморандум о сотрудничестве между ВГТРК и Центральным телевидением Китая.

Всего в рамках форума было подписано 18 соглашений.