Задержки рейсов из Болгарии в Россию могут сохраниться еще несколько дней

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Задержки авиарейсов из Болгарии в Россию могут сохраниться в течение еще нескольких дней. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия 24" заявил генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук.

Проблемы с вылетом чартерных авиарейсов из Болгарии в Россию начались несколько дней назад после того, как болгарская авиакомпания Bulgaria air стала нарушать график авиаперевозок.

"Сам я ежедневно приезжаю в аэропорт, там находится постоянно почетный консул (РФ в Бургасе) Тонко Фотев, - сказал он. - Задержки еще, возможно, несколько дней будут. Безусловно, болгарская авиакомпания выполнит свои обязательства - только вопрос времени".

Лукьянчук также сообщил, что российское консульство попросило Росавиацию и Ростуризм оказать содействие в распределении пассажиров задерживающихся рейсов на другие чартеры российских авиакомпаний.