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Задержки рейсов из Болгарии в Россию могут сохраниться еще несколько дней

Общество
4 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Генконсул РФ в Варне Сергей Лукьянчук сообщил, что диппредставительство обратилось в Росавиацию и Ростуризм с просьбой оказать содействие в распределении пассажиров на чартеры российских авиакомпаний

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Задержки авиарейсов из Болгарии в Россию могут сохраниться в течение еще нескольких дней. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия 24" заявил генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук.

Проблемы с вылетом чартерных авиарейсов из Болгарии в Россию начались несколько дней назад после того, как болгарская авиакомпания Bulgaria air стала нарушать график авиаперевозок.

"Сам я ежедневно приезжаю в аэропорт, там находится постоянно почетный консул (РФ в Бургасе) Тонко Фотев, - сказал он. - Задержки еще, возможно, несколько дней будут. Безусловно, болгарская авиакомпания выполнит свои обязательства - только вопрос времени".

Лукьянчук также сообщил, что российское консульство попросило Росавиацию и Ростуризм оказать содействие в распределении пассажиров задерживающихся рейсов на другие чартеры российских авиакомпаний.

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