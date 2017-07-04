Задержки рейсов из Болгарии в Россию могут сохраниться еще несколько дней

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Задержки авиарейсов из Болгарии в Россию могут сохраниться в течение еще нескольких дней. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия 24" заявил генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук.
Проблемы с вылетом чартерных авиарейсов из Болгарии в Россию начались несколько дней назад после того, как болгарская авиакомпания Bulgaria air стала нарушать график авиаперевозок.
"Сам я ежедневно приезжаю в аэропорт, там находится постоянно почетный консул (РФ в Бургасе) Тонко Фотев, - сказал он. - Задержки еще, возможно, несколько дней будут. Безусловно, болгарская авиакомпания выполнит свои обязательства - только вопрос времени".
Лукьянчук также сообщил, что российское консульство попросило Росавиацию и Ростуризм оказать содействие в распределении пассажиров задерживающихся рейсов на другие чартеры российских авиакомпаний.