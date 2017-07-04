Парковки только для электромобилей могут появиться в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Парковочные места, которые будут доступны только для владельцев электротранспорта, могут появиться в Москве. Как сообщил во вторник журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, в данный момент обсуждается возможность принятия данной меры на законодательном уровне.

"Для электротранспорта в Москве парковка бесплатная. На сегодняшний день с Минтрансом мы обсуждаем вопрос по скорейшему принятию в Российской Федерации законопроекта, чтобы парковочное место закрепить законодательно за электрической машиной, чтобы его никто другой не мог занимать", - сказал он.

Заместитель мэра пояснил, что речь идет о появлении таких парковок вблизи заправочных станций для электротранспорта. Это будет способствовать появлению на дорогах новых электромобилей и сокращению вредных выбросов в атмосферу. В настоящее время электромобили можно бесплатно оставлять на платных городских парковках.

Ликсутов добавил, что на сегодняшний день в Москве действует около 80 точек, где можно зарядить электрическую машину. "Мы понимаем, что этого недостаточно. Цель - количество заправочных станций довести до двухсот", - пояснил он.

Как ранее уточнили в столичной мэрии, часть точек, где можно зарядить машину, принадлежит ПАО "Российские сети", часть - ПАО "Мосэнерго". Чтобы заправить электромобиль на станции Россетей, нужно бесплатно получить специальную карту в офисе компании. Запустить станцию ПАО "Мосэнерго" можно с помощью карты "Тройка".