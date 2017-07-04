Парковки только для электромобилей могут появиться в Москве

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетикуСпорт 4 июля, 15:21
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном трактореОбщество 4 июля, 15:17
Российские баскетболистки сыграют со сборными Албании, Литвы и Венгрии в отборе ЧЕ-2019Спорт 4 июля, 15:16
Россиянка Потапова досрочно завершила встречу первого круга Уимблдона из-за травмыСпорт 4 июля, 15:12
Посол США в РФ Теффт завершит свою миссию в Москве осеньюМеждународная панорама 4 июля, 15:08
Путин и Трамп встретятся 7 июля в ГамбургеПолитика 4 июля, 14:52
Скончалась вдова Алексея Германа-старшегоКультура 4 июля, 14:40
Замглавы агентства Синьхуа заявил о готовности расширять сотрудничество с российскими СМИОбщество 4 июля, 14:34
Четырехкратная чемпионка мира штангистка Каширина будет бороться за награды ГераклиадыСпорт 4 июля, 14:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Парковочные места, которые будут доступны только для владельцев электротранспорта, могут появиться в Москве. Как сообщил во вторник журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, в данный момент обсуждается возможность принятия данной меры на законодательном уровне.
"Для электротранспорта в Москве парковка бесплатная. На сегодняшний день с Минтрансом мы обсуждаем вопрос по скорейшему принятию в Российской Федерации законопроекта, чтобы парковочное место закрепить законодательно за электрической машиной, чтобы его никто другой не мог занимать", - сказал он.
Заместитель мэра пояснил, что речь идет о появлении таких парковок вблизи заправочных станций для электротранспорта. Это будет способствовать появлению на дорогах новых электромобилей и сокращению вредных выбросов в атмосферу. В настоящее время электромобили можно бесплатно оставлять на платных городских парковках.
Ликсутов добавил, что на сегодняшний день в Москве действует около 80 точек, где можно зарядить электрическую машину. "Мы понимаем, что этого недостаточно. Цель - количество заправочных станций довести до двухсот", - пояснил он.
Как ранее уточнили в столичной мэрии, часть точек, где можно зарядить машину, принадлежит ПАО "Российские сети", часть - ПАО "Мосэнерго". Чтобы заправить электромобиль на станции Россетей, нужно бесплатно получить специальную карту в офисе компании. Запустить станцию ПАО "Мосэнерго" можно с помощью карты "Тройка".