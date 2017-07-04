Медведев призвал сократить сроки ожидания в очередях в МФЦ до 15 минут

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сроки ожидания в очередях в МФЦ нужно сократить до 15 минут. Такое распоряжение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы (время ожидания) в очереди (в многофункциональных центрах) не занимало более 15 минут", - заявил он на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

По словам главы кабмина, время ожидания в очередях с 2012 года уже сократилось в 2,5 раза до менее чем 22 минут. Медведев добавил, что был расширен и перечень госуслуг, которые можно получить в МФЦ. Всего же таких центров в стране создано около 2,7 тыс.

Премьер добавил, что уже в ближайшее время платежи за оказание госуслуг и оформление различных документов можно будет вносить непосредственно в МФЦ. "Есть предложение усилить ответственность чиновников за грубые нарушения, в том числе за нарушение сроков и необоснованный возврат документов заявителю", - отметил он.

Говоря о задачах в сфере совершенствования госуправления, Медведев назвал в их числе обеспечение удобства взаимодействия граждан и бизнеса с властями, повышение качества госуслуг, совершенствование антикоррупционного законодательства и госзакупок, а также ряд других. "Темы серьезные, они на контроле и правительства, и нашей партии, они прорабатываются и в рамках совета при президенте по стратегическому развитию, и "Открытого правительства, - подчеркнул глава кабмина. - Сейчас к этой работе подключился и экспертный совет".

Медведев констатировал, что сейчас граждане фактически могут участвовать в законотворческой деятельности, так как законопроекты проходят публичные обсуждения, работает система электронных петиций. В частности, он отметил возможность общественного обсуждения проекта федерального бюджета. "Такие практики должны развиваться, - подчеркнул Медведев. - Только так у общества будет реальная возможность влиять на принятие политических решений: делать это не только проголосовав на выборах, но и делать это регулярно, высказывая мнение по важным для людей вопросам".