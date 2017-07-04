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Проблемы со связью в Ненецком АО возникли из-за земляных работ в Коми

Общество
4 июля, 15:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 4, июля. /ТАСС

В ходе несанкционированных работ трактор разорвал магистральный волоконно-оптический кабель, из-за чего НАО на 13 часов остался без интернета и качественной телефонной связи

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Причиной перебоев со связью в Ненецком автономном округе стали несанкционированные земляные работы в Республике Коми, из-за чего НАО на 13 часов оставался без интернета и с ограниченной телефонной связью. Об этом сообщила пресс- служба окружной администрации.

"Третьего июля в 18:20 в двух километрах от поселка Новый Бор трактор производил раскопку грунта и разорвал магистральный волоконно-оптический кабель. Аварийно-восстановительная бригада ПАО "Ростелеком" приступила к работам в 3 часа ночи. В 7:40 специалисты смонтировали постоянную кабельную вставку длиной 50 метров и услуги связи для Ненецкого автономного округа были полностью восстановлены. Сейчас предстоит выяснить, какая организация проводила несанкционированные земляные работы", - говорится в сообщении.

"Всем строительным организациям должно быть известно месторасположение магистрального оптоволоконного кабеля, и проводить какие-либо земляные работы на трассе его прокладки категорически запрещено. В итоге из-за халатности группы людей пострадал целый регион - люди остались без интернета и качественной связи", - пояснил директор филиала ПАО "Ростелеком" в Архангельской области Андрей Прищемихин, слова которого приводит пресс-служба.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также телефонной связи. После обрыва кабеля в регионе пропал широкополосный доступ к интернету и кабельному телевидению, в определенном объеме сохранилась стационарная телефонная связь. Операторы мобильной связи через несколько часов после аварии временно перешли на резервные спутниковые каналы.

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