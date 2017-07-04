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Строительство выставочного центра к Арктическому форуму 2019 года началось в Архангельске

Общество
4 июля, 15:27 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 4, июля. /ТАСС

В создание выставочного центра планируется инвестировать около 340 млн рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Строительство выставочного центра "Норд Экспо", который должен стать основной площадкой форума "Арктика - территория диалога" в 2019 году, началось во вторник в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"Норд Экспо" должен стать площадкой для проведения международного форума "Арктика - территория диалога" в 2019 году. Это уникальный для региона проект: подобных объектов до сих пор не возводили ни в Архангельске, ни в области", - говорится в сообщении.

Общая площадь объекта превысит 2,6 тыс. кв. м. Проект реализует ООО "Норд Экспо", входящее в состав группы компаний "Аксель". Планируемый объем инвестиций - 340 млн рублей. По инициативе инвестора на месте будущего центра участники церемонии установили памятный знак, забетонировав опущенную в землю монету.

"Это - золотой царский червонец. По старой русской традиции для того, чтобы строительство было успешным, мы устанавливаем такой памятный знак. Завершение работ планируем в следующем году и надеемся, что центр станет площадкой для проведения международного форума "Арктика - территория диалога" в 2019 году", - сказал гендиректор "Аксель Групп" Алексей Безобразов, слова которого приводит пресс-служба.

В 2017 году Архангельск принял Арктический форум, который прошел на площадках Северного Арктического федерального университета и областного театра драмы из-за отсутствия специализированного комплекса. По словам министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, необходимость в современном выставочном центре существует в Архангельске уже много лет. Как сказала Бажанова, новый центр станет площадкой для различных мероприятий, план выставочно-ярмарочной деятельности региона предусматривает проведение более 90 крупных событий ежегодно.

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