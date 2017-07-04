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ТАСС и "Жэньминь жибао" подписали в Кремле соглашение о сотрудничестве

Общество
4 июля, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Стороны договорились о всестороннем освещении событий, связанных с взаимными визитами руководителей двух стран и мероприятий, проводимых Россией в Китае и Китая в России

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российское информационное агентство ТАСС и китайская газета "Жэньминь жибао" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава российского агентства Сергей Михайлов и руководитель китайского издания Ян Чжэньу по итогам переговоров в Кремле президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в их присутствии.

ТАСС и "Жэньминь жибао" "будут исходить из того, что расширение и углубление взаимодействия и обменов в области СМИ является важной составной частью развития сотрудничества между Россией и Китаем и выражают намерение внести свой вклад в этот процесс", говорится в документе.

Стороны договорились, что "будут широко освещать в своих странах и за рубежом события, связанные с взаимными визитами руководителей двух стран, а также мероприятия, проводимые РФ в КНР и КНР в РФ". А также заверили, что "будут оказывать в своей стране помощь и содействие аккредитованным и отправленным краткосрочно корреспондентам другой стороны в их профессиональной деятельности".

Кроме того, в документе закреплены планы ежегодно проводить обмены делегациями сотрудников двух СМИ и осуществлять кратковременные обмены стажерами.

Российское агентство и китайская газета намерены "развивать на взаимовыгодной основе сотрудничество в области новейших медийных технологий, укреплять партнерство в этой области". Кроме того, они подтвердили "взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в реализации совместных проектов, в том числе медиатуров, акций, конференций и иных инициатив в области общественных и профессиональных связей".

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