Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Очередность сноса и расселения домов по программе реновации определят к декабрю

Общество
4 июля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы, жители первой волны расселения получат жилье в монолитных домах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сроки расселения по конкретным адресам в рамках программы реновации будут определены к концу осени 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мы приступаем к формированию программы, то есть очередности и установлению сроков сноса и расселения домов", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Смотрите также

Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

По его словам, сроки расселения по первым конкретным адресам будут понятны до конца осени. Жители первой волны расселения переедут в монолитные дома. "В дальнейшем я не исключаю появления домов новых панельных серий, для чего будет сделан заказ домостроительным комбинатом, однако пока никаких заказов им мы не направляли", - отметил Левкин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня, до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
2
Ракетная программа КНДР. Досье
3
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
5
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
6
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
7
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама