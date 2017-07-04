Очередность сноса и расселения домов по программе реновации определят к декабрю

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сроки расселения по конкретным адресам в рамках программы реновации будут определены к концу осени 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мы приступаем к формированию программы, то есть очередности и установлению сроков сноса и расселения домов", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По его словам, сроки расселения по первым конкретным адресам будут понятны до конца осени. Жители первой волны расселения переедут в монолитные дома. "В дальнейшем я не исключаю появления домов новых панельных серий, для чего будет сделан заказ домостроительным комбинатом, однако пока никаких заказов им мы не направляли", - отметил Левкин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня, до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.