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Миронов предлагает вернуть многодетным матерям первоочередное право летнего отпуска

Общество
4 июля, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Лидер фракции "Справедливая Россия" считает такую привилегию заслуженной и справедливой

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов подготовил и вносит во вторник на рассмотрение Госдумы проект закона о возвращении многодетным матерям первоочередного права выбора периода ежегодного отпуска. Об этом сообщили журналистам в пресс- службе думских справороссов.

"Мы считаем такую привилегию вполне заслуженной и справедливой, предлагаем вернуть льготу и закрепить право на нее на законодательном уровне. В связи с этим фракция "Справедливая Россия" вносит соответствующую поправку в Трудовой кодекс, а именно в статью 123 "Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - отмечает Миронов, слова которого также приводит пресс-служба.

Он напомнил, что правительство РФ отменило постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 22 января 1981 года № 235 "О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей". В частности, оно предоставляло матерям с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет "первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время".

"Наверное, большинство работающих женщин, у которых есть дети, предпочтут летний отдых, но в любом случае их право определять время отпуска должно быть надежно защищено", - заключил Миронов.

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