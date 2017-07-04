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Фестиваль молодежи и МАРХИ совместно подготовят тематическую площадку по архитектуре

Общество
4 июля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

На фестивале будут обсуждать вопросы образования, экологии, политики, экономики и транспорта

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре, подписали с Московским архитектурным институтом (МАРХИ) соглашение о совместной разработке тем для обсуждения на площадке фестиваля, посвященной архитектуре и дизайну. Об этом сообщил во вторник ТАСС программный директор ВФМС Сергей Першин.

Как пояснили в пресс-службе ВФМС, соглашение было подписано на всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида", который проходит в Крыму.

"У нас есть тематическое направление (площадка - прим. ТАСС) "Архитектура и дизайн: проектирование будущего", и в рамках этого тематического направления МАРХИ будет помогать нам формировать контент", - сказал Першин.

По его словам, в общей сложности в рамках образовательной программы фестиваля молодежи будет 14 тематических направлений. Для разработки контента для каждой из площадок будут привлекаться различные профильные учебные заведения и организации, отметил собеседник агентства. "Это абсолютно оправданно, есть организации, которые занимаются теми или иными вопросами много лет, и с ними сложно конкурировать", - подчеркнул Першин.

В пресс-службе фестиваля уточнили, что темы, которые будут обсуждаться на фестивале, посвящены вопросам образования, экологии, политики, экономики и транспорта.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тысяч иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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