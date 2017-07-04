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Путин отметил рост взаимных российско-китайских туристических обменов

Общество
4 июля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам президента РФ, Китай стал вторым по популярности туристическим направлением у россиян

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Китай стал вторым по популярности туристическим направлением у россиян, количество турпоездок в КНР возросло на 30%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Отметили положительную динамику в области туризма: китайские граждане занимают лидирующую позицию по количеству турпоездок в Россию, - сказал президент. - В 2016 году их число выросло до 30%. Это 1, 28 млн человек. Китай уже стал вторым по популярности направлением у российских туристов. Тоже значительный плюс - 30%".

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