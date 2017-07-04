Яровая предложила судебным приставам отчитываться перед гражданами в режиме онлайн

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает необходимым, чтобы судебные приставы в режиме онлайн отчитывались перед гражданами о своих действиях по исполнению судебного решения.

"Мы предлагаем, чтобы не гражданин бегал за судебным приставом, а судебный пристав в режиме онлайн постоянно отчитывался перед гражданином о том, что он делает для исполнения судебного решения", - заявила она журналистам по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России", которое прошло во вторник в штабе партии при участии председателя правительства Дмитрия Медведева.

"Мы изучили этот вопрос и увидели, что нет оснований говорить об удорожании этой функции, потому что у нас есть единый портал государственных услуг, туда "заведены" судебные приставы, но электронный кабинет судебного производства до сих пор не открыт", - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, люди не знают, где и что размещено, что искать, у кого просить. "Мы считаем, что если государство потратило большие деньги на создание электронного портала, значит, он должен заработать качественно, в том числе и в этой части", - уверена Яровая.