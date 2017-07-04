Яровая предложила судебным приставам отчитываться перед гражданами в режиме онлайн

Чернышенко: проведение в Сочи Олимпиады оставило большое нематериальное наследиеСпорт 4 июля, 18:23
Мутко неизвестно о возможном назначении Широкова спортивным директором РФССпорт 4 июля, 18:17
ДОНСТРОЙ возглавил рейтинг девелоперов небоскребовНовости партнеров 4 июля, 18:16
Глава ВФЛА Шляхтин получил официальное приглашение на конгресс IAAFСпорт 4 июля, 18:06
Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике 2017 годаСпорт 4 июля, 18:02
Мэра Реутова назначили и.о. главы БалашихиПолитика 4 июля, 18:00
Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристовСпорт 4 июля, 17:54
Мединский считает, что критики назвали его диссертацию лженаучной, не найдя в ней плагиатаНаука 4 июля, 17:50
Тарпищев: Олимпиада 2014 года стимулировала развитие СочиСпорт 4 июля, 17:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает необходимым, чтобы судебные приставы в режиме онлайн отчитывались перед гражданами о своих действиях по исполнению судебного решения.
"Мы предлагаем, чтобы не гражданин бегал за судебным приставом, а судебный пристав в режиме онлайн постоянно отчитывался перед гражданином о том, что он делает для исполнения судебного решения", - заявила она журналистам по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России", которое прошло во вторник в штабе партии при участии председателя правительства Дмитрия Медведева.
"Мы изучили этот вопрос и увидели, что нет оснований говорить об удорожании этой функции, потому что у нас есть единый портал государственных услуг, туда "заведены" судебные приставы, но электронный кабинет судебного производства до сих пор не открыт", - подчеркнула парламентарий.
По ее словам, люди не знают, где и что размещено, что искать, у кого просить. "Мы считаем, что если государство потратило большие деньги на создание электронного портала, значит, он должен заработать качественно, в том числе и в этой части", - уверена Яровая.