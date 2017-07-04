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Первая апробация системы учительского роста пройдет осенью 2017 года

Общество
4 июля, 18:49 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, июля. /ТАСС

По словам замглавы Минобрнауки Татьяны Синюгиной, чтобы система учительского роста начала приносить результаты, нужно активно работать над внедрением профессионального стандарта педагога

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СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Первая апробация национальной системы учительского роста, которая предполагает создание единых подходов к аттестации педагогов и новых должностей, пройдет осенью 2017 года. Об этом говорится в материалах Рособрнадзора, подготовленных к межрегиональной конференции по оценке качества образования.

"Апробация методики уровневой компетенции учителя пройдет в сентябре-октябре 2017 года", - отмечается в материалах.

"На первом этапе разработки и введения федеральных оценочных материалов мы планируем, что в эту работу будут включены лишь 13 субъектов (Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Хабаровский край, Ленинградская, Курганская, Томская, Московская, Ярославская, Волгоградская и Рязанская области). Это станет первым этапом выстраивания системы учительского роста", - сообщила замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина, выступая на конференции.

По ее словам, чтобы система учительского роста начала приносить результаты, необходимо активно работать над внедрением профессионального стандарта педагога. "Это позволит выделить уровни квалификации и построить модель профессионального роста от выпускника колледжа до учителя-наставника", - подчеркнула Синюгина.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила ТАСС, что национальная система учительского роста заработает с 1 января 2018 года. Система предполагаем появление в школе дифференцируемых должностей в зависимости от сложности выполняемых задач и ответственности.

Создать общенациональную систему профессионального роста учителей предложил президент России Владимир Путин в конце 2015 года.

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