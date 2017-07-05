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Целебные "прииски": как в России нашли минеральные воды

Общество
5 июля, 16:21 UTC+3

Указу Петра I "О приискании в России минеральных вод" исполняется 300 лет. Целебные качества воды, которую отправился искать немец Готлиб Шобер, уже были хорошо известны жителям Северного Кавказа

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Горячие сероводородные нарзанные ванны под открытым небом на склоне горы Машук, Пятигорск

Горячие сероводородные нарзанные ванны под открытым небом на склоне горы Машук, Пятигорск

© Руслан Шамуков/ТАСС

Поиск "ключевых вод, которыми мочно пользоваться от болезней" начался в России по указу Петра I от 5 июля (24 июня) 1717 года. Дело поручили лейб-медику доктору Готлибу Шоберу. Представление о минеральной воде, как и о многом другом, император получил в Европе во время Великого посольства в конце XVII века. Петр не раз лечился в Бельгии на курортах города Спа, в Пирмонте и Карлсбаде.

На европейских курортах Петр познакомился и с ученым медиком Готлибом Шобером. В 1713 году немец поступил на русскую службу — врачом сестры императора, великой княжны Наталии Алексеевны. Лейб-медик и был направлен на Кавказ изыскивать целебную воду. 

Вода в ключах, особливо в главном, испущает великий пар, притом так прозрачна, что ежели бросить туда копейку, то ясно можно оную на дне видеть. Кажется, что безпрестанно кипит, и так вода горяча, что можно в ней варить яйца, также обваривать перья с курицы Готлибом Шобером 1717 год, о найденных им источниках минеральной воды

В фольклоре народов Северного Кавказа в те времена были предания, связанные с целебными свойствами местной воды, например, о некоем старике, умывшемся водой из родника: "Выпрямился, как молодой, вылечились его болезни, и почувствовал себя как в двадцать лет". Существовала и легенда об охотнике, который в погоне за волком упал в источник, а потом почувствовал, что излечился от ревматизма.

Шобер отыскал крупный минеральный источник невдалеке от "казацкого городка Шадрина". Это место он назвал Теплицами Святого Петра — по аналогии с водами Богемского королевства, получившими имя императора Римской империи Карла Четвертого. Свою находку немецкий медик описывал так: "Вода в ключах, особливо в главном, испущает великий пар, притом так прозрачна, что ежели бросить туда копейку, то ясно можно оную на дне видеть. Кажется, что безпрестанно кипит, и так вода горяча, что можно в ней варить яйца, также обваривать перья с курицы". Сейчас Теплицы Святого Петра известны как Брагунские источники неподалеку от Гудермеса, на территории Чечни.

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Скульптура «Орел» вот уже двадцать лет считается официальным символом Кавказских Минеральных Вод. Орел олицетворяет целебную силу минеральных источников, побеждающих болезни, которые символизирует змея в когтях у могучей птицы.

Кавказские минеральные воды глазами блогеров

Ученый немец нашел и источник с холодной минеральной водой, а также указал на месторождение неподалеку крупных "кислых вод". Примерно там, куда указывал Шобер, находится регион нынешних Кавказских Минеральных Вод. Но тогда этой землей владели черкесы, и вторгаться на их территорию доктор никак не мог.

Лейб-медик описал, как водой из найденных им источников поправляли здоровье и местные жители, и астраханцы. "Калмыцкий князь был уже прежде меня, однако по совету моему, в сих теплицах и получил облегчение. Он был ранен двумя пулями в грудь и от того тяжело дышал, кашлял, в груди было колотье и харкал кровью. Но как он несколько раз пользовался теплицами, то он вылечился немедленно", — писал он.

Целебные качества минеральной воды в 1722 году испытал на себе сам Петр I, побывавший в "теплицах" во время Каспийского похода.

В тот же год поиск минеральных вод начался и на севере страны. Лейб-медик самого Петра Лаврентий Блюментрост описал марциальные воды Олонецкой губернии — в нынешней Карелии. А на обратном пути с Кавказа сам Готлиб Шобер описал серный источник у реки Сок у острога Новосергеевск, на территории современной Самары.

Полную версию материала читайте на портале "Это Кавказ"

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