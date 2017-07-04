Губернатор Нью-Джерси отменил решение закрыть пляжи и парки ради экономии

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи отменил во вторник свое решение временно запретить жителям и гостям отдыхать на пляжах и в парках этого штата. Данное решение было обусловлено необходимостью экономии бюджетных средств и затянувшимся согласованием проекта бюджета штата на новый финансовый год (начинается 1 октября) в законодательной ассамблее (парламенте). Законодатели в понедельник вечером одобрили это документ, направив его на утверждение губернатору.

"Я рад, что ассамблея достигла согласия, выполнив таким образом свои обязательства одобрить проект бюджета. Это произошло на три дня позже установленного срока. Однако я его подписал", - заявил Кристи. Он уточнил, что пляжи и парки штата будут открыты со Дня независимости США, 4 июля, а все государственные учреждения возобновят работу в штатном режиме 5 июля.

Губернатор, по его словам, был вынужден перевести штат в режим экономии, сокращая график работы персонала парков, пляжей, зон отдыха, музеев, исторических достопримечательностей и т. п. Они финансируются из бюджета Нью-Джерси. Кристи спровоцировал скандал тем, что вместе с семьей провел минувшие выходные на пляже своей официальной загородной резиденции в зоне отдыха Айленд-Стейт-Парк.

В этом году лето наступило поздно на Восточном побережье США, и минувшие выходные предоставили редкую возможность американцам выехать за город, позагорать и поплавать в океане. Очень многие взяли отгулы, чтобы продлить выходные в понедельник. С учетом праздничного Дня независимости, 4 июля, американцы гуляют четыре дня подряд. Легко понять чувства людей, которые, как выяснилось, планировали такой отдых напрасно, став жертвой своеволия губернатора.

Республиканец принимал участие в президентской гонке в прошлом году, однако вышел из борьбы на этапе первичных выборов, после чего объявил о поддержке Дональда Трампа, став одним из его ближайших помощников. Губернатору было доверено возглавить переходную команду, занимающуюся вопросами передачи полномочий новой администрации. Однако в ноябре 2016 года Трамп отстранил Кристи от этого процесса, назначив ответственным за прием дел вице-президента Майкла Пенса.

СМИ сообщали, что на решение Трампа мог повлиять скандал, связанный с окружением Кристи. Два бывших соратника губернатора были признаны виновными по громкому судебному делу о незаконном перекрытии движения по автомобильному мосту Джорджа Вашингтона через реку Гудзон. Кристи заявлял, что не имел никакого отношения к произошедшему и не знал о действиях своих помощников.