Губернатор Кубани дал поручение аграриям завершить уборку озимых за 10 дней

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Кубанские аграрии должны провести уборку озимых зерновых культур за 10 дней. Соответствующее поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания, которое состоялось во вторник в Тбилисском районе края, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Главная задача - собрать урожай на уровне прошлого года. Нужно взять хороший темп и закончить уборку за 10 дней, не допустив потерь зерна", - приводит пресс-служба слова главы региона.

В этом году озимые на Кубани посеяли на площади в 1,5 млн га. В том числе 1 млн 419 тыс. га заняты пшеницей и 138 тыс. га - ячменем. Яровой сев составил 53% всей посевной площади или почти 2 млн га.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в этом году на уборку выйдут 6,7 тыс. комбайнов, что на 220 единиц больше, чем в прошлом, дополнительно к ним планируется привлечь еще почти 500 комбайнов из сторонних организаций. "Впервые в жатве будут принимать участие более 300 новых высокопроизводительных комбайнов", - уточнили в пресс-службе.

Как отметили в администрации Кубани, привлеченный к уборке парк сельхозтехники позволит обмолачивать ежедневно до 120 тыс. га. В 2016 году урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур в регионе составил более 10,1 млн тонн при урожайности 60,2 центнера с га.