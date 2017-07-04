Долгожительница из КБР в возрасте 127 лет попала в Книгу рекордов России

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НАЛЬЧИК, 4 июля. /ТАСС/. Долгожительница из Кабардино-Балкарии, которой исполнилось 127 лет, попала в "Книгу рекордов России", сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.
"Жительница Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова внесена в "Книгу рекордов России" как самый пожилой человек страны. Ей исполнилось 127 лет. Главный редактор издания Станислав Коненко торжественно вручил Нану Цуковне сертификат, свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, и отметил, что этот факт является и мировым рекордом",- говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, титул самого пожилого человека в России и мире до Нану Шаовой неофициально носила жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнится 121 год.
Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.