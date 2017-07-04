Строительного подрядчика обязали вернуть памятник Горькому на площадь Тверской заставы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Победитель аукциона на реконструкцию площади Тверской заставы в Москве, согласно условиям контракта, должен будет вернуть на историческое место памятник писателю Максиму Горькому, который в настоящий момент находится в парке "Музеон". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Из документов госзакупки следует, что стоимость работ составит 925 млн руб. "Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств и трамвайных путей по адресу: город Москва, ЦАО, Тверская застава, площадь", - говорится в карточке задания.

Победителем аукциона на выполнение работ стала компания "Радор М", которая ранее благоустраивала в рамках программы "Моя улица" участок Тверской улицы от метро "Пушкинская" до улицы Моховая.

В целом работы по благоустройству пройдут на 68,1 тыс. кв. м. Работами предусмотрен перенос воздушно-кабельных сетей, застройка памятника Максиму Горькому, укладка трамвайного пути с рельсами длиной 326 м.

Также планируется отремонтировать фасады зданий и кровлю общей площадью - 42 тыс. кв. м, в частности, на улицах 1-я Брестская, Бутырский вал, Грузинский вал, Лесная.

Ранее в столичной мэрии уточнили, что благоустройство площади Тверской заставы включено в программу "Моя улица" и будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется изменить схему движения на площади Белорусского вокзала, на втором - заложить сквер с аллеями и цветниками, а также вернуть на историческое место памятник Горькому. При этом сохранятся все три полосы для движения транспорта по площади: от выезда из тоннеля под Тверским путепроводом на площадь Тверской Заставы до улицы Грузинский Вал.

Площадь Тверской заставы

Площадь Тверской заставы была образована в 1742 году при строительстве Тверской заставы Камер-Коллежского вала. В 90-х годах прошлого века площадь была застроена торговыми ларьками. В 2002 году был проведен первый конкурс на реконструкцию площади, однако сама она началась в 2008 году. Инвестором строительства выступала копания "Автостоянка Тверская застава", заказчиком - "Стройинком К".

Проектировщики - ГУП "Мосинжпроект" и мастерская № 19 "Моспроекта-2" под руководством архитектора Александра Асадова. Предполагалось, что на участке будет построен торговый центр с многоуровневой парковкой, а также комплекс жилых зданий и пятизвездочный отель. Строительство торгового центра было заморожено в 2011 году, так как департамент строительства Москвы решил отказаться от идеи строительства ТЦ, отдав предпочтение строительству развязки.