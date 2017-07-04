Минюст опроверг информацию СМИ о штрафе, наложенном за коллективное чтение Библии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции России опровергло информацию СМИ о том, что группа евангельских христиан была привлечена к административной ответственности за коллективное чтение Библии.

"Опубликованная сегодня в СМИ информация о содержании позиции властей Российской Федерации по находящейся на рассмотрении Европейского суда по правам человека жалобе "Колясников против России" является искаженной в части, касающейся утверждения о необходимости согласовывать коллективное чтение Библии", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Минюста.

В документе поясняется, что штраф был наложен судом после коллективного чтения Библии в 2014 году в одном из кафе Сочи "не за "коллективное чтение Библии", а за нарушение требований федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

"Позиция Минюста России по данному делу основана на положениях названного закона и вступивших в силу судебных постановлениях, вынесенных в отношении заявителя. Данная позиция не может рассматриваться как ограничение гарантированных Конституцией РФ свободы совести и религиозных прав граждан", - говорится в заявлении Минюста.