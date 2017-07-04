Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Европейский университет переезжает из особняка Кушелева-Безбородко в Петербурге

Общество
4 июля, 21:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

По словам ректора вуза Николая Вахтина, переезд позволит университету перелицензироваться

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Санкт-Петербурге начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, где располагался 20 лет, во временное помещение неподалеку. Об этом сообщил во вторник ТАСС ректор вуза Николай Вахтин, приступивший к своим обязанностям.

"Мы начали переезд, перевозим книги и оборудование во временные помещения неподалеку от здания, на Гагаринской улице", - сказал он, отказавшись уточнить адрес.

По словам Вахтина, переезд не означает отказ вуза от особняка Кушелева-Безбородко. "Переезд необходим в любом случае - если мы сможем начать реновацию дворца под задачи университета, 3-4 года нам потребуется работать во временном помещении, если дворец отнимут из-за нарушений в виде установки пластиковых окон во внутреннем дворе, переезд также необходим", - пояснил он.

Переезд и новая лицензия

Смотрите также

Частные вузы в России: найти свою нишу или закрыться

Вахтин отметил, что переезд позволит вузу перелицензироваться, так как, по прогнозу ректора, суд с Рособрнадзором по поводу аннулирования образовательной лицензии вуз выиграть не сможет. "Надо поскорее потерять лицензию, чтобы на следующий же день подать документы на новую. А для этого нужно будет предоставить комиссии Рособрнадзора помещения, приспособленные для занятий. Поэтому переезд пройдет быстро", - сказал ректор, отметив, что последней особняк Кушелева-Безбородко покинет администрация.

Николай Вахтин в третий раз возглавил вуз. Он занимал должность ректора с 2003 года по 2009 год, затем в 2015-2016 годы был и.о. ректора, в третий раз был назначен 23 июня 2017 общим собранием учредителей по представлению попечительского совета вуза после досрочной отставки ректора Олега Хархордина.

История судебных тяжб

Нынешний кризис в вузе начался в августе 2016 года, когда здесь побывали одна за другой 11 проверок различных ведомств, две проверки привели к судам. Остальные - к штрафам и беседам. Рособрнадзор в судебном порядке пытается доказать, что вуз допустил и не исправил 120 нарушений, в том числе это касается отсутствия собственного спортзала и трудоустройство преподавателей-политологов и социологов без практического опыта. Комитет имущественных отношений, в частности, вменяет вузу в вину установку пластиковых окон на внутренних фасадах здания.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году и был одним из первых в России частных вузов.

Смотрите также

Европейский университет подал апелляцию на решение суда об отзыве лицензии

Евроуниверситет в Петербурге представит проект реконструкции своего здания-особняка

Арбитраж рассмотрит новый иск Европейского университета к Рособрнадзору

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде
2
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
3
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
4
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
5
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
6
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
7
Мединский считает, что критики назвали его диссертацию лженаучной, не найдя в ней плагиата
Темы дня
Загрузка...
Реклама