Европейский университет переезжает из особняка Кушелева-Безбородко в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Санкт-Петербурге начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, где располагался 20 лет, во временное помещение неподалеку. Об этом сообщил во вторник ТАСС ректор вуза Николай Вахтин, приступивший к своим обязанностям.

"Мы начали переезд, перевозим книги и оборудование во временные помещения неподалеку от здания, на Гагаринской улице", - сказал он, отказавшись уточнить адрес.

По словам Вахтина, переезд не означает отказ вуза от особняка Кушелева-Безбородко. "Переезд необходим в любом случае - если мы сможем начать реновацию дворца под задачи университета, 3-4 года нам потребуется работать во временном помещении, если дворец отнимут из-за нарушений в виде установки пластиковых окон во внутреннем дворе, переезд также необходим", - пояснил он.

Переезд и новая лицензия

Вахтин отметил, что переезд позволит вузу перелицензироваться, так как, по прогнозу ректора, суд с Рособрнадзором по поводу аннулирования образовательной лицензии вуз выиграть не сможет. "Надо поскорее потерять лицензию, чтобы на следующий же день подать документы на новую. А для этого нужно будет предоставить комиссии Рособрнадзора помещения, приспособленные для занятий. Поэтому переезд пройдет быстро", - сказал ректор, отметив, что последней особняк Кушелева-Безбородко покинет администрация.

Николай Вахтин в третий раз возглавил вуз. Он занимал должность ректора с 2003 года по 2009 год, затем в 2015-2016 годы был и.о. ректора, в третий раз был назначен 23 июня 2017 общим собранием учредителей по представлению попечительского совета вуза после досрочной отставки ректора Олега Хархордина.

История судебных тяжб

Нынешний кризис в вузе начался в августе 2016 года, когда здесь побывали одна за другой 11 проверок различных ведомств, две проверки привели к судам. Остальные - к штрафам и беседам. Рособрнадзор в судебном порядке пытается доказать, что вуз допустил и не исправил 120 нарушений, в том числе это касается отсутствия собственного спортзала и трудоустройство преподавателей-политологов и социологов без практического опыта. Комитет имущественных отношений, в частности, вменяет вузу в вину установку пластиковых окон на внутренних фасадах здания.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году и был одним из первых в России частных вузов.