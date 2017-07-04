Епископ Тихон назвал бессмысленными разговоры о восстановлении в России монархии

Макарова и Кузнецова вышли во второй круг Уимблдона, где сыграют друг с другомСпорт 4 июля, 22:46
Епископ Тихон назвал бессмысленными разговоры о восстановлении в России монархииОбщество 4 июля, 21:52
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си ЦзиньпинаПолитика 4 июля, 21:31
"Зенит" одержал первую победу при Манчини, обыграв "Аустрию" в товарищеском матчеСпорт 4 июля, 21:28
ВФЛА отправила в IAAF заявки на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 4 июля, 21:13
Саган дисквалифицирован с "Тур де Франс" из-за того, что спровоцировал падение КавендишаСпорт 4 июля, 21:00
Шубенков занял второе место на турнире в Венгрии, показав свое лучшее время в сезонеСпорт 4 июля, 20:51
Статус неограниченно свободного агента присвоен 42 хоккеистам московского "Динамо"Спорт 4 июля, 20:36
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июнеСпорт 4 июля, 20:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон считает, что монархия занимает особое место в истории России, но говорить о ее возрождении на данном этапе не имеет смысла.
"Может быть, мы и понимаем, что это особый путь России, особое время, когда Россия могла бы реализоваться, но реально говорить об этом мне кажется абсолютно бессмысленным", - сказал он, выступая на встрече с верующими во вторник в зале московской Библиотеки иностранной литературы.
Епископ вспомнил эпизод из своей биографии, когда в конце 1980-х годов к митрополиту Питириму пришли люди в казачьей форме и потребовали от него активности в вопросе восстановления монархии. "Он слушал их час, а потом задумчиво сказал: "Дай вам сейчас царя, а через три дня вы его снова расстреляете", - отметил епископ.
Он сказал, что монархическая форма правления часто идеализируется, добавив при этом, что во всем есть как положительные, так и отрицательные моменты.
Глава синодального отдела РПЦ по внешним церковным сношениям митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 1" 1 июля заявил, что монархическая форма правления имеет преимущества по сравнению с выборными и положительно зарекомендовала себя в истории.
В 2017 году в России исполняется 100 лет с момента отречения императора Николая II от престола и ликвидации монархической формы правления. Впоследствии члены царской семьи были расстреляны. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую кончину.