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Епископ Тихон назвал бессмысленными разговоры о восстановлении в России монархии

Общество
4 июля, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава патриаршего совета по культуре отметил, что монархическая форма правления часто идеализируется

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Глава патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон

Глава патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон

© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон считает, что монархия занимает особое место в истории России, но говорить о ее возрождении на данном этапе не имеет смысла.

"Может быть, мы и понимаем, что это особый путь России, особое время, когда Россия могла бы реализоваться, но реально говорить об этом мне кажется абсолютно бессмысленным", - сказал он, выступая на встрече с верующими во вторник в зале московской Библиотеки иностранной литературы.

Епископ вспомнил эпизод из своей биографии, когда в конце 1980-х годов к митрополиту Питириму пришли люди в казачьей форме и потребовали от него активности в вопросе восстановления монархии. "Он слушал их час, а потом задумчиво сказал: "Дай вам сейчас царя, а через три дня вы его снова расстреляете", - отметил епископ.

Он сказал, что монархическая форма правления часто идеализируется, добавив при этом, что во всем есть как положительные, так и отрицательные моменты.

Глава синодального отдела РПЦ по внешним церковным сношениям митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 1" 1 июля заявил, что монархическая форма правления имеет преимущества по сравнению с выборными и положительно зарекомендовала себя в истории.

В 2017 году в России исполняется 100 лет с момента отречения императора Николая II от престола и ликвидации монархической формы правления. Впоследствии члены царской семьи были расстреляны. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую кончину.

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