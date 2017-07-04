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Глава Тверской области пожаловался Путину на проблемы в сфере водоснабжения

Общество
4 июля, 22:54 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 4, июля. /ТАСС

По словам Игоря Рудени, средства, собираемые за водоснабжение с жителей региона, не полностью доходят до программ модернизации коммунальной инфраструктуры

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НОВО-ОГАРЕВО, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя пожаловался президенту России Владимиру Путину, что средства, собираемые за водоснабжение с жителей области, не полностью доходят до программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом он рассказал главе государства на встрече в Ново-Огареве.

"Что касается водоснабжения, сейчас мы проходим стадию консультаций с представителями компаний, которые занимаются этим вопросом", - сказал губернатор. Комментируя слова президента о том, что эти компании часть прибыли перераспределяют в другие регионы, губернатор отметил: "К сожалению, не в другие регионы, а в другие страны, поэтому мы подготовили отдельный доклад, мы занимаемся этим вопросом".

"Я думаю, что в нашем случае нам удастся договориться с теми людьми, которые осуществляют эту деятельность, может быть, у нас завышены требования, но мы не видим должной эффективности, которая должна быть. Деньги с населения собраны, услуги оплачены, но мы видим, что даже половина этих средств, к сожалению, не дошла до модернизации наших коммунальных систем", - добавил он.

Путин попросил губернатора доложить о результатах этой работы.

Глава государства также обратился к главе региона с просьбой рассказать о том, как идет в регионе работа по подготовке к отопительному сезону. "Сейчас вроде как лето не наступает, но все-таки оно в разгаре. Но уже сейчас нужно думать о том, как готовиться к зиме", - сказал президент.

Руденя доложил Путину, что в регионе ведется работа по модернизации котельных, на эти цели, по его словам, власти области и муниципалитеты в этом году выделяют порядка 400 млн рублей. "Для нас это приоритетно, к сожалению, мы за какое-то время отстали в программах ЖКХ, теперь налаживаем", - добавил губернатор.

По его словам, модернизация системы водоснабжения является в регионе основной темой повестки дня властей Тверской области. Он отметил, что, в частности, вопросы тарифообразования в этой сфере очень важны для населения, "поэтому любое повышение тарифов должно быть четко выверено, и главное - добиться целевого использования денег, которые платит население, особенно в части инвестиций в оборудование".

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Персоны
Руденя, Игорь Михайлович Путин, Владимир Владимирович
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Россия
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