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Участники "Территории смыслов" обсудят будущее IT с экспертами "Яндекса" и "Ростелекома"

Общество
5 июля, 0:41 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 5, июля. /ТАСС

Участниками второй смены "Молодые специалисты в области развития ИТ и смежных отраслей" станут около 1000 молодых специалистов, студентов и аспирантов со всей России

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ВЛАДИМИР, 5 июля. /ТАСС/. Вторая смена "Молодые специалисты в области развития IT и смежных отраслей" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" открывается 5 июля во Владимирской области. В течение недели участники форума будут обсуждать развитие цифровых технологий вместе с ведущими экспертами Минкосмвязи РФ, компаний "Яндекс", "Ростелеком", "Лаборатории Касперского" и других лидеров отрасли, сообщили в пресс-службе форума.

"На протяжении недели участники площадки вместе с гостями обсудят настоящее и будущее цифровых коммуникаций, развитие интернет-отрасли в нашей стране, а также обратят особое внимание на тему цифровой экономики", - рассказали в пресс-службе.

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Участниками смены станут около 1000 молодых специалистов, студентов и аспирантов со всей страны. Встретиться с ними приедут заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, вице-президент ICANN по связям с Россией и странами СНГ и Восточной Европы Михаил Якушев, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, директор региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" Сергей Гребенников, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, основатель lab.AG и автор проекта Kremlin.ru Артем Геллер, директор по распространению технологий компании "Яндекс" Григорий Бакунов, руководитель GR и стратегических проектов в "Лаборатория Касперского" Андрей Ярных, директор Центра стратегических инноваций компании "Ростелеком" Борис Глазков и другие представители профессионального IT-сообщества.

В рамках смены также будет действовать Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники площадки смогут публично представить свои проекты социальной направленности и получить финансовую поддержку на лучшие из них. Суммы грантов в 2017 году составят 100 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. рублей.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет семь тематических смен. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

Партнерами второй смены форума являются Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Региональный общественный центр интернет технологий и Фонд развития интернет-инициатив.

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