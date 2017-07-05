Британская сторона препятствует отправке в Италию смертельно больного младенца

РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Представители британской больницы Great Ormond Street, где находится смертельно больной 10-месячный мальчик Чарли Гард, заявили, что из-за юридических препятствий не могут организовать его перевозку в Рим. Об этом сообщили во вторник в ватиканской детской больнице Bambino Jesu ("Младенец Иисус"), в которой предложили взять ребенка на лечение.

"В больнице [в Великобритании] нас уведомили, что не могут перевезти малыша к нам по юридическим причинам. И это грустная новость", - сказала Мариэлла Энок, глава клиники, находящейся на территории Рима, но принадлежащей Ватикану. Она также отметила, что мать Чарли связывалась с ватиканским медучреждением. При этом Энок призналась, что специалисты клиники не уверены, что можно найти терапию для лечения ребенка в терминальной стадии тяжелого генетического заболевания.

Предпринять попытки для оказания помощи семье ребенка уже пообещали в Ватикане. "Если эти препятствия возможно преодолеть, мы сделаем все, что зависит от нас", - сказал государственный секретарь Ватикана (глава правительства папского города-государства) кардинал Пьетро Паролин.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано обещал обсудить проблему со своей стороны с британским коллегой Борисом Джонсоном. Он сообщил, что посол республики в Лондоне уже разговаривал с представителями руководства Great Ormond Street, которые пояснили, что вынуждены исполнять два судебных решения. "Завтра у меня запланирован телефонный разговор с Борисом Джонсоном, я подниму эту тему", - сказал Альфано.

Чарли страдает от синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг. По мнению специалистов, мальчику уже нельзя помочь, так как его заболевание находится на последней стадии. Европейский суд по правам человека, а также ряд других судебных инстанций вынесли решение об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения, чтобы дать ему "спокойно умереть". Осуществление этого решения пока откладывается по просьбе родителей.

Ватиканская клиника предложила принять Чарли после того, как Папа Римский Франциск выразил свою солидарность с родителями малыша и призвал уважать их желание находиться рядом с ним до конца и лечить до последнего момента. Одновременно свое внимание к судьбе Чарли проявил президент США Дональд Трамп, также вызвавшийся оказать ему помощь. Как стало известно в понедельник, американские медики готовы взяться за лечение Гарда и провести курс экспериментальной терапии, которая имела положительные результаты в случаях с другими маленькими пациентами и вела к облегчению симптомов заболевания.