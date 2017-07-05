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Огромный портрет Путина появился на поле в Италии

Общество
5 июля, 3:43 UTC+3 РИМ РИМ 5, июля. /ТАСС

Для создания гигантских произведений на поле размером 25 тыс. кв. м художник Дарио Гамбарин использует трактор и плуг, применяя специальную технику

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© Dario Gambarin via AP

РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Огромное портретное изображение президента РФ Владимира Путина появилось на поле с пшеницей на севере Италии, под Вероной. Как сообщило в среду агентство ANSA, автором произведения выступил художник Дарио Гамбарин, который называет себя мастером ландшафтного искусства (land art).

Ранее он уже неоднократно осуществлял подобные инсталляции. Среди его предыдущих работ были не только портреты (Барака Обамы, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, папы римского Франциска, Нельсона Манделы), но и различные плакаты с призывами к миру и справедливости, а также реплики знаменитых живописных работ, например, "Крик" Эдуарда Мунка. С 1993 года Гамбарин проводит персональные выставки в городах Италии и Европы.

Для создания своих гигантских произведений на поле размером 25 тыс. кв. м художник использует трактор и плуг, применяя специальную технику. Увидеть его работы можно только с высоты птичьего полета.

Выбор Путина в качестве персонажа для нового портрета Гамбарин объяснил грядущей встречей "двадцатки" в Гамбурге, на которой должны быть решены важные вопросы - от экономических и миграционных до международных кризисов в Сирии и на Украине. Рядом со схематичным портретом мастер написал фамилию российского президента: Путин.

Российский лидер, считающийся, согласно разным опросам общественного мнения в европейских странах, одним из самых влиятельных политиков современности, нередко изображается. Так, перед одним из ресторанов в центре Рима, вблизи Ватикана выставлены фигуры древнеримских легионеров. Один из них имеет явное портретное сходство с президентом РФ.

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