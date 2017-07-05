В Алеппо открылась первая после освобождения города ремесленная мастерская

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АЛЕППО /Сирия/, 5 июля. /ТАСС/. Мастера традиционных для Сирии древних ремесел возвращаются в Алеппо, на днях в городе открылась первая после его освобождения мастерская.
"Узоры на моих кувшинах или огромных медных тарелках - со своим особым неповторяемым смыслом, это символ наших традиций, уходящих корнями в древнейшую ассирийскую цивилизацию", - рассказал журналистам потомственный жестянщик с тридцатилетним стажем Абдул Ваххаб Хабаж.
Он отметил, что до начала боевых действий в Алеппо подобных мастерских насчитывалось несколько десятков, но когда снарядные разрывы со стороны боевиков стали все чаще рушить рабочие цеха, ремесленники покинули город. Этим летом достойный товар ценителям и туристам может представить единственная мастерская Абдула Ваххаба Хабажа, которую он открыл с сыном на днях.
Мастер отметил, что в настоящее время его изделия, работа над некоторыми из которых продолжается несколько месяцев, ждут не только в Сирии, но и в Ливии, Саудовской Аравии и Иордании.
Абдул Ваххаб Хабаж уверен, что многие его друзья по цеху готовы вернуться в Алеппо, тем более, что скорейшему восстановлению ремесленного квартала городские власти уделяют самое пристальное внимание.