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Для лечения правозащитника Лю Сяобо в Китай пригласили врачей из Германии и США

Общество
5 июля, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Правозащитник в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". В 2010 году Лю Сяобо была присуждена Нобелевская премия мира

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Больница города Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин) в Китае пригласила экспертов из Германии и США для лечения правозащитника Лю Сяобо, страдающего от тяжелого онкологического заболевания. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

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По его сведениям, руководство больницы приняло такое решение по запросу семьи Лю Сяобо.

Правозащитник в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". Китайские власти обвинили его в "распространении антиправительственных слухов" и "организации деятельности, направленной на свержение нынешнего правительства". В 2010 году ему была присуждена Нобелевская премия мира.

Адвокат диссидента Мо Шаопин на прошлой неделе сообщил о том, что его подзащитный был освобожден из тюрьмы и переведен в больницу города Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин) в связи с выявлением у него рака печени в последней стадии. Диагноз пациенту был поставлен 23 мая.

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