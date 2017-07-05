В аэропорту Камчатки у пассажира рейса на Москву изъяли более 200 кг красной икры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сотрудники транспортной полиции на Камчатке изъяли у пассажира рейса, вылетающего в Москву, 230 кг красной икры, так как он не смог предоставить документы, доказывающие легальное происхождение продукции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте.

"В аэропорту Петропавловска-Камчатского в ходе досмотровых мероприятий сотрудниками транспортной полиции задокументирован факт транспортировки в сумках-холодильниках 230 кг икры рыб лососевых видов без сопроводительных документов. Мужчина пояснил, что икра ему не принадлежит, перевезти ее в Москву попросил знакомый", - сообщила пресс-служба.

Икра изъята и передана на ответственное хранение. Проводится проверка, цель которой - установить граждан, причастных к добыче и транспортировке данного груза.

С начала июня на Камчатке изъято правоохранительными органами уже более 9 тонн рыбы лососевых пород, на которую не было предоставлено документов о легальном происхождении. Лососевая путина на полуострове официально началась 1 июня и завершится в конце сентября. Промышленным предприятиям и гражданам в рамках спортивного и любительского рыболовства разрешено добыть 186 тыс. тонн лососей.