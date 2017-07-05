Кабмин вносит в Думу законопроект о комплексном запросе нескольких госуслуг в МФЦ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего возможность комплексного запроса сразу нескольких госуслуг при однократном обращении в многофункциональные центры (МФЦ). Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность обращения заявителя в МФЦ с одним комплексным запросом о предоставлении сразу нескольких государственных и муниципальных услуг", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом предлагается наделить МФЦ правом формировать от имени заявителя комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия для предоставления каждой из услуг по комплексному запросу. Взаимодействие с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, МФЦ будет осуществлять без участия заявителя. Полномочия по утверждению перечня государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса, предлагается закрепить за кабмином.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит реализовать один из главных принципов "одного окна", увеличить количество наиболее востребованных и социально значимых услуг на базе МФЦ, а также будет способствовать уменьшению финансовых и временных издержек граждан и снижению коррупционных рисков.