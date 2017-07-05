Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин вносит в Думу законопроект о комплексном запросе нескольких госуслуг в МФЦ

Общество
5 июля, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

При этом предлагается наделить МФЦ правом формировать от имени заявителя комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия для предоставления каждой из услуг

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего возможность комплексного запроса сразу нескольких госуслуг при однократном обращении в многофункциональные центры (МФЦ). Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность обращения заявителя в МФЦ с одним комплексным запросом о предоставлении сразу нескольких государственных и муниципальных услуг", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом предлагается наделить МФЦ правом формировать от имени заявителя комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия для предоставления каждой из услуг по комплексному запросу. Взаимодействие с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, МФЦ будет осуществлять без участия заявителя. Полномочия по утверждению перечня государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса, предлагается закрепить за кабмином.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит реализовать один из главных принципов "одного окна", увеличить количество наиболее востребованных и социально значимых услуг на базе МФЦ, а также будет способствовать уменьшению финансовых и временных издержек граждан и снижению коррупционных рисков.

Смотрите также

Медведев призвал сократить сроки ожидания в очередях в МФЦ до 15 минут

Заявление об участии в голосовании на губернаторских выборах на Урале будут принимать МФЦ

Госдума разрешила оформлять через МФЦ биометрические загранпаспорта на 10 лет

Власти: задавшая вопрос Путину о платных справках жительница Ставрополья не посещала МФЦ

Москвичи получат бесплатные юридические консультации по программе реновации в МФЦ

МФЦ получат новые полномочия

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
2
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
3
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
4
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Пять человек погибли в результате взрыва ракеты на пляже в Ливии
7
Правительство продлило продовольственное эмбарго на 2018 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама