Даниила Гранина могут похоронить на Комаровском кладбище рядом с могилой супруги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Почетного гражданина Санкт-Петербурга, писателя-фронтовика Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Такую предварительную информацию сообщили ТАСС в среду в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в ведении которого находится предоставление ритуальных услуг.

"По предварительной пока информации, это будет торжественное захоронение на Комаровском кладбище, где похоронена супруга писателя. Но родственники к нам пока с заявлением не обращались", - сообщил представитель комитета.

Согласно закону о почетных гражданах, им полагается погребение за счет городского бюджета в пределах определенной суммы. Дата похорон пока не определена.

Комаровское кладбище возникло в начале XX века в дачном месте недалеко от Санкт-Петербурга. Здесь похоронены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины. Могила супруги Гранина находится недалеко от могилы Анны Ахматовой.

Даниил Гранин скончался накануне поздно вечером в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных. Является Почетным гражданином Санкт-Петербурга.

В этом году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.