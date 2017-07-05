Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Даниила Гранина могут похоронить на Комаровском кладбище рядом с могилой супруги

Общество
5 июля, 9:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

Дата похорон пока не определена

Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниил Гранин

Даниил Гранин

© Сергей Петров/TACC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Почетного гражданина Санкт-Петербурга, писателя-фронтовика Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Такую предварительную информацию сообщили ТАСС в среду в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в ведении которого находится предоставление ритуальных услуг.

Читайте также новости по теме:
Умер Даниил Гранин
© Валерий Христофоров/ТАСС

Мединский: со смертью Даниила Гранина ушла целая эпоха

Биография Даниила Гранина

Умер писатель Даниил Гранин

"По предварительной пока информации, это будет торжественное захоронение на Комаровском кладбище, где похоронена супруга писателя. Но родственники к нам пока с заявлением не обращались", - сообщил представитель комитета.

Согласно закону о почетных гражданах, им полагается погребение за счет городского бюджета в пределах определенной суммы. Дата похорон пока не определена.

Комаровское кладбище возникло в начале XX века в дачном месте недалеко от Санкт-Петербурга. Здесь похоронены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины. Могила супруги Гранина находится недалеко от могилы Анны Ахматовой.

Даниил Гранин скончался накануне поздно вечером в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных. Является Почетным гражданином Санкт-Петербурга.

В этом году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Даниил Гранин
Персоны
Гранин, Даниил Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
2
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
3
Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева
4
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
5
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
6
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
7
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Темы дня
Загрузка...
Реклама