Губернатор Тульской области потребовал устранить несанкционированные свалки за 10 дней

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин потребовал ликвидировать несанкционированные свалки в ряде муниципалитетов в течение 10 дней, сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

"В течение 10 дней главы муниципалитетов должны устранить свалки и навести порядок", - отметил Дюмин.

По информации губернатора, несанкционированные свалки зафиксированы в нескольких муниципалитетах Тульской области. "В Узловском районе в селе Супонь мусор не вывозят больше недели. В Алексине на бывшей танцплощадке образовалась стихийная свалка. В Донском строительный мусор после сноса бараков не отвезли на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), а просто свалили в лесу", - уточнили в пресс- службе.

Для контроля выполнения работ будет привлекается Общественная палата региона.

Как сообщили ТАСС в Министерстве экологии и природных ресурсов правительства Тульской области, в регионе систематически проводится мониторинг наличия локальных стихийных свалок и их ликвидация. За первый квартал 2017 года ликвидировано 193 свалки. "В целом в 2017 году планируется удалить более 300 стихийных свалок мусора. На эти цели предусмотрено порядка 30 млн рублей", - отметили в министерстве.

"В ряде районов области предусмотрены реконструкция и строительство объектов в области обращения с отходами. В Туле предстоит построить новый межмуниципальный полигон ТБО мощностью до 360 тыс. тонн в год. В каждом муниципалитете в бюджете на 2017 год предусмотрены денежные средства на удаление свалок мусора, всего около 72 млн руб.", - резюмировали в региональном министерстве.