Губернатор Тульской области потребовал устранить несанкционированные свалки за 10 дней

Федор Чудинов может выступить во Всемирной суперсерии боксаСпорт 5 июля, 12:39
Дело о пытках в ОВД "Заречный" в Свердловской области вернули в суд первой инстанцииНовости Урала 5 июля, 12:33
Президент "Витязя": клуб не собирается приобретать хоккеистов московского "Динамо"Спорт 5 июля, 12:32
"Барселона" продлила контракт с Месси до 2021 годаСпорт 5 июля, 12:28
"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 5 июля, 12:25
Ростуризм: подготовка гостиниц к ЧМ-2018 идет в плановом режимеСпорт 5 июля, 11:53
Озера Арктики превратят в рыбоводные фермыОбщество 5 июля, 11:47
Российско-венгерский мясокомбинат на 5 тыс. тонн продукции в год открылся на УралеНовости Урала 5 июля, 11:46
Томские ученые разработали недорогие отечественные реагенты для добычи нефтиСибирь 5 июля, 11:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин потребовал ликвидировать несанкционированные свалки в ряде муниципалитетов в течение 10 дней, сообщили в среду в пресс-службе главы региона.
"В течение 10 дней главы муниципалитетов должны устранить свалки и навести порядок", - отметил Дюмин.
По информации губернатора, несанкционированные свалки зафиксированы в нескольких муниципалитетах Тульской области. "В Узловском районе в селе Супонь мусор не вывозят больше недели. В Алексине на бывшей танцплощадке образовалась стихийная свалка. В Донском строительный мусор после сноса бараков не отвезли на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), а просто свалили в лесу", - уточнили в пресс- службе.
Для контроля выполнения работ будет привлекается Общественная палата региона.
Как сообщили ТАСС в Министерстве экологии и природных ресурсов правительства Тульской области, в регионе систематически проводится мониторинг наличия локальных стихийных свалок и их ликвидация. За первый квартал 2017 года ликвидировано 193 свалки. "В целом в 2017 году планируется удалить более 300 стихийных свалок мусора. На эти цели предусмотрено порядка 30 млн рублей", - отметили в министерстве.
"В ряде районов области предусмотрены реконструкция и строительство объектов в области обращения с отходами. В Туле предстоит построить новый межмуниципальный полигон ТБО мощностью до 360 тыс. тонн в год. В каждом муниципалитете в бюджете на 2017 год предусмотрены денежные средства на удаление свалок мусора, всего около 72 млн руб.", - резюмировали в региональном министерстве.