Средняя зарплата выпускников вузов 2015 года составила 27 тысяч рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Средняя зарплата выпускников, окончивших вузы в 2015 году, за первый год работы составила 27 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют итоги третьего мониторинга трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки, которые были представлены в среду.

"Средний размер заработной платы выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование, вырос и за первый год их работы составил 27 770 рублей в месяц против 27 482 рублей для выпускников 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году", - говорится в исследовании.

Средний процент трудоустройства всех выпускников, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%.

В ходе мониторинга были обработаны данные о более 1 млн 267 тыс. выпускников 2015 года по итогам их трудоустройства в 2016 году, предоставленные Пенсионным фондом РФ, Рособрнадзором и вузами.

Ведущие - востребованы

Наиболее востребованными являются выпускники ведущих образовательных организаций, входящих в состав ведущих вузов. В лидеры по заработной плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ, в лидеры по доле трудоустройства - выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет).

Согласно результатам мониторинга наихудшие показатели заработной платы для выпускников младше 25 лет у заочной формы обучения и они составляют в среднем по стране 23 тыс. рублей против 28 тыс. рублей по очной форме обучения. При этом заработная плата юристов и экономистов меньше средних показателей по стране, например, для очной формы обучения 26 тыс. и 27 тыс. рублей соответственно.

Целевая подготовка

Кроме того, Минобрнауки был проведен анализ в разрезе источников финансирования для подготовки всех групп выпускников высшего образования, который показал преимущество при трудоустройстве для выпускников целевой подготовки. Они могут рассчитывать на среднюю заработную плату от 31 тыс. рублей, и вероятность трудоустройства в 79,6%.

В разрезе квалификаций наиболее высокие результаты достигают выпускники магистратуры, они имеют существенно большую долю трудоустройства и получают большую заработную плату, чем выпускники бакалавриата и специалитета. При этом зарплата последних не имеет существенной разницы.

Инженеры и врачи

Перечень наиболее востребованных укрупненных групп направлений подготовки и специальностей практически не изменился, лучшие результаты показывают выпускники, окончившие инженерные и медицинские направления подготовки и специальности (доля трудоустройства выше 80%). Среди ведущих специальностей и направлений по данному показателю - сестринское дело, фармация, ядерная энергетика и технологии, электро- и теплоэнергетика, химические технологии.

Наиболее высокий показатель средней ежемесячной заработной платы у выпускниковинженеров.

На первом месте в топ-5 направлений подготовки с самыми высокими показателями - аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники. Выпускники, окончившие данное направление подготовки, получают в среднем более 63 тыс. рублей в месяц. Получившие специальность по прикладной геологии, горному, нефтегазовому делу и геодезии - более 52 тыс. рублей в месяц, по ядерной энергетике и технологии - более 48 тыс. рублей в месяц.

Выпускники 2015 года, получившие высшее образование в области техники и технологии кораблестроения и водного транспорта, получают в среднем более 46,5 тыс. рублей в месяц, авиационной и ракетно-космической техники - более 46 тыс. рублей в месяц.