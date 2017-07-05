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Минобороны и поисковики снарядят экспедицию к затонувшим у берегов Крыма кораблям

Общество
5 июля, 11:03 UTC+3 НОВОРОССИЙСК НОВОРОССИЙСК 5, июля. /ТАСС

Экспедиция пройдет с 19 по 29 июля

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НОВОРОССИЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ совместно с поисковиками организует экспедицию к кораблям и подлодкам, затонувшим во время Великой Отечественной войны у крымского побережья Черного моря. Кроме того, будут проведены поиски останков погибших в Аджимушкайских каменоломнях защитников Керчи. Об этом в среду сообщил замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Министерство обороны РФ проведет поисковую экспедицию в акватории Черного моря, в том числе с использованием подводного снаряжения у берегов Крыма. Первый этап экспедиции по поиску затонувших подводных лодок и кораблей в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны пройдет с 19 по 29 июля", - сказал Булгаков журналистам.

31 июля начнется второй этап экспедиции, который продлится до 12 августа. Работы в ходе него будут проводиться Аджимушкайских каменоломнях. "Поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи. В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек и будут задействованы суда вспомогательного флота", - сообщил замминистра.

В составе экспедиции будут работать представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Минобороны и управления по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны. "В сухопутной части экспедиции будет задействован личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа", - добавил замглавы военного ведомства.

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