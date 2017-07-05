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Заксобрание НАО предлагает отменить штрафы за езду по водоемам на снегоболотоходах

Общество
5 июля, 11:27 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 5, июля. /ТАСС

Соответствующие изменения должны быть внесены в Водный кодекс РФ, считают в региональном парламенте

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов для владельцев снегоходов и снегоболотоходов за езду по водоемам и в водоохранных зонах в районах Крайнего Севера. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального парламента.

"Предлагается внести изменения в Водный кодекс Российской Федерации в части разрешения движения и стоянки техники повышенной проходимости (снегоходы, снегоболотоходы) для пересечения ледовой поверхности водного объекта при передвижении между населенными пунктами, расположенными в районах Крайнего Севера, без заключения лицами договора водопользования", - пояснили в пресс-службе.

Согласно законодательству даже простое движение на снегоходе по тундре при пересечении озера, реки и ручьи, является нарушением. Движение по льду в Водном кодексе не прописано. Таким образом жители НАО при переезде на снегоходе, например, из Нарьян-Мара в Коткино или Великовисочное, нарушают водное законодательство.

По Водному кодексу РФ в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. За нарушение предусмотрен штраф для граждан от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей; должностных лиц - от 8 тыс. до 12 тыс. рублей; юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Как отмечают в Заксобрании НАО, в зимний период наиболее востребованными среди населения являются снегоходы, снегоболотоходы, гужевые транспортные средства, суда на воздушной подушке и иные технические средства, которые используются не только для передвижения, но и обеспечения жителей населенных пунктов продуктами питания, оказания различных видов услуг и т. д. При этом территория покрыта водными объектами, и практически невозможен проезд техники повышенной проходимости без пересечения водоохранных зон.

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