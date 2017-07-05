В Якутии на соцподдержку граждан в 2018-2019 годы не хватает более 1 млрд рублей

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ЯКУТСК, 5 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Дефицит средств в Якутии, предназначенных на социальную поддержку граждан в 2018-2019 годы, составляет более 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду министр финансов республики Валерий Жондоров.
"Общая потребность в средствах госбюджета на 2018 и 2019 годы составляет 1,1 млрд рублей. В этом году мы на господдержку отдельных категорий граждан направляем более 3 млрд рублей", - сказал Жондоров.
По его словам, на 2018 год из общей потребности в 3,2 млрд рублей имеется 2,7 млрд, дефицит составляет около 500 млн рублей. В 2019 году на соцподдержку в бюджете предусмотрено 2,6 млрд рублей, не хватает же еще около 600 млн рублей.
В Якутии социальную поддержку получают многодетные, малоимущие граждане. Для детей из многодетных семей организуется льготное питание в школах и государственных образовательных учреждениях. Также дети из малоимущих семей получают скидку 50% в спортивных и культурных учреждениях в рамках дополнительного образования, которым охвачены более 130 тыс. человек в Якутии.
Студенты-очники получают социальную стипендию в профессиональных образовательных учреждениях, размер которой составляет 2,2 тыс. рублей в месяц. Кроме того, один раз в год студентам-очникам из малоимущих семей предоставляется компенсация стоимости проезда до места учебы и обратно. По данным Минтруда и социальной защиты региона, на данный момент этой мерой поддержки воспользовались 748 человек на сумму 8,6 млн рублей.
Также в Якутии оказывается адресная материальная помощь на подключение к центральному отоплению, на газификацию жилых домов, на подключение к электроотоплению. На эти цели в этом году направлено 150 млн рублей, поддержку получили 659 семей.