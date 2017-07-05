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Госдума приняла во втором чтении проект о праве подкидышей на пенсию по потере кормильца

Общество
5 июля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Для детей, оба родителя которых неизвестны, предлагается ввести "новый вид социальной пенсии" в размере 10 тыс. 68,53 руб.

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект о включении детей- сирот, родители которых неизвестны, в перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии по потере кормильца. Проект закона был внесен в Госдуму членами Совета Федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко в ноябре 2016 года и принят депутатами в первом чтении в конце декабря того же года.

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "включить детей, родители которых неизвестны, в перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, приравняв таким образом права этих детей (в вопросах пенсионного обеспечения) к имеющимся в действующем законодательстве правам детей, потерявших обоих родителей или единственного кормильца", говорится в пояснительной записке.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд существенных поправок. Для детей, оба родителя которых неизвестны, предлагается ввести "новый вид социальной пенсии" в размере 10 тыс. 68,53 руб. Отмечается, что такая пенсия будет назначаться "лицам в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет", а также "на весь период, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным".

Кроме того, днем возникновения права на указанную пенсию предлагается сделать дату составления записи акта о рождении. При этом устанавливается, что в случае усыновления с 1-го числа следующего за ним месяца "социальная пенсия выплачиваться не будет". Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как пояснил журналистам перед пленарным заседанием нижней палаты первый замруководителя фракции "Единая Россия", член профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, "этот важный законопроект будет распространен на тех детей, которые потеряли обоих родителей, и которые в данный момент обучаются по дневной очной форме обучения - до периода окончания этого обучения".

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