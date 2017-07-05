ФСИН тестирует оборудование для перехвата беспилотников над колониями

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России тестирует оборудование, которое позволит выявлять и блокировать дроны, квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты возле СИЗО и исправительных колоний. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

В ведомстве отметили, что в 2016 году в России количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в свободном использовании у граждан увеличилось в девять раз, они все чаще применяются для доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов - наркотиков, алкоголя, мобильных телефонов.

"Для того, чтобы решить эту проблему и исключить возможность использования квадрокоптеров для доставки в учреждения запрещенных предметов, сотрудники научно-исследовательского института ФСИН России разработали и уже приступили к испытаниям комплексов выявления и блокирования систем управления беспилотных летательных аппаратов", - отметили во ФСИН.

По словам начальника Центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе Сергея Овчинникова, защита от нежелательного проникновения на режимную территорию квадрокоптера состоит в том, чтобы перехватить управление и посадить его в обозначенном месте. "При подлете БПЛА к территории исправительного учреждения происходит срабатывание системы обнаружения, она определяет уникальный идентификационный номер беспилотника и после этого приступает к захвату управления над ним", - отметил он, добавив, что комплекс проходит тестирование и показывает хорошие результаты в нескольких регионах России.

Первые испытания прошли в марте этого года в Татарстане, а затем в Курске, где после устранения выявленных недостатков и доработки комплекса, были проведены новые испытания оборудования по перехвату БПЛА, работающего в автоматическом режиме без участия оператора, сообщил Овчинников. "В любое время суток и независимо от погодных и иных условий, исключая влияние человеческого фактора, защитная система способна самостоятельно засечь и приземлить в обозначенном месте любой беспилотник. При этом мы можем перехватывать его не только при попытке пересечь периметр, но и при подлете к режимному объекту на расстоянии нескольких сотен метров", - рассказал представитель ФСИН.

Рост числа воздушных перебросок

Как ранее сообщили ТАСС во ФСИН, сотрудники службы в прошлом году в четыре раза чаще перехватывали дроны с посылками для заключенных. "В 2016 году в 19 случаях (передачи запрещенных предметов - прим. ТАСС) установлено использование беспилотных летательных аппаратов. За 2015 год - в пяти случаях", - отметили в ведомстве.

Летом прошлого года квадрокоптер с четырьмя телефонами и двумя зарядными устройствами был перехвачен в колонии Удмуртии, еще один дрон с телефоном, зарядными устройствами и сим-картами - в Новосибирской области. В феврале этого года дрон перехватили в Брянской области, в марте - в Томской, в апреле - в Волгоградской области и на Камчатке. А в мае было зафиксировано уже четыре попытки доставки телефонов заключенным на квадрокоптерах: в Тамбове, Нижневартовске, Свердловской области и в Москве.

В столичное СИЗО № 3 "Пресня" пытались доставить заключенным сверток с двумя мобильными телефонами, сим-картами, зарядным устройством и ножовкой. Пока основным способом обнаружения и перехвата посылок является патрулирование прилегающей к колониям и СИЗО территорий.