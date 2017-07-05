Полиция Ставрополья проверит ошибку с повторным розыском Мурада Амриева

ПЯТИГОРСК, 5 июля. /ТАСС/. ГУ МВД по Ставрополью проверит ошибку с розыском чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation Мурада Амриева, ранее исключенного из списков разыскиваемых по запросу чеченских правоохранительных органов по подозрению в использовании заведомо подложного паспорта.

"По факту данного инцидента проводится проверка в порядке, предусмотренном УПК РФ", - сообщила в среду пресс- служба краевого управления полиции.

По данным ГУ МВД по краю, 3 июля участковый уполномоченный отдела МВД России по городу Пятигорску проверял поступившее в дежурную часть сообщение о том, что в одной из городских квартир находятся подозрительные граждане. После проверки персональных данных граждан выяснилось, что один из них числится в федеральном розыске по инициативе органов внутренних дел соседнего региона. "Эти данные были перепроверены, после чего выяснилось, что гражданин снят с федерального розыска", - уточнили в ведомстве.

Сообщение о том, что вооруженные люди пытались задержать заявителя Комитета по предотвращению пыток, спортсмена Амриева, который проходил лечение в Пятигорске, накануне появились в СМИ.

Дело Амриева

Ранее сообщалось, что Амриев был объявлен в федеральный розыск за преступление, предусмотренное статьей УК РФ "Использование заведомо подложного документа", сотрудниками дознания отдела полиции № 3. Следователи неоднократно вызывали его в полицию для дачи показаний в качестве подозреваемого по делу, однако он так и не явился, сообщили в правоохранительных органах Чечни.

Ранее уполномоченный по правам человека Брянской области Вячеслав Тулупов сообщил, что Амриев был задержан на железнодорожной станции Суземка, откуда его доставили в следственный изолятор. По словам омбудсмена, нарушений прав человека в задержании Амриева выявлены не были, а 6 июня Амриев был отпущен. 14 июня спортсмен вновь был задержан уже на территории Белоруссии, так как находился в межгосударственном розыске. Сотрудники Добрушского отдела внутренних дел (Гомельская область) передали его правоохранительным органам Чечни для дальнейшего разбирательства.

В МВД по Чечне подчеркнули, что информация, которую Амриев распространил о том, что полицейские применяли к нему недозволенные меры воздействия, не соответствует действительности. После публикации министр внутренних дел по региону назначил служебную проверку, которую провели сотрудники собственной безопасности ведомства. После проверки министерство обратилось с иском о защите чести и достоинства в суд, и тот обязал Амриева опровергнуть опубликованное им обращение.

Дознавателем управления МВД РФ по городу Грозный 14 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ "Использование заведомо подложного документа", по которому Амриев проходил в качестве подозреваемого.

Российский боец был объявлен в розыск по запросу чеченских правоохранительных органов, которые обвиняют его в использовании заведомо подложного документа. Он был задержан в Белоруссии и передан России, в ночь на 10 июня спортсмена отпустили из полиции в Грозном под подписку о невыезде.