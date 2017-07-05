МЧС РФ обучит священников оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. МЧС РФ и Русская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого спасательное ведомство в том числе обучит сестер милосердия и священников оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию.

"Сегодня подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия по реализации задач, призванных помочь человеку в беде. Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в организации комплекса задач по профилактике и предупреждению ЧС, а также оказанию поддержки пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций и других бедствий", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков.

Важность подписанного документа отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Участие в пасторской работе с жертвами чрезвычайных ситуаций проходит в непростых условиях, что предполагает наличие нужных знаний. И вот благодаря тесному взаимоотношению нашей церкви с МЧС, наше духовенство в том числе проходит необходимую подготовку", - сказал он.

По его словам, взаимодействие также важно и по линии противопожарной безопасности. "Все русские средневековые города были деревянными, большинство храмов были деревянными, конечно, поэтому огонь нанес огромный ущерб нашему историческому наследию. И вот все то, что дошло до сегодняшних дней, должно очень бережно охраняться. И в этом отношении взаимодействие РПЦ с МЧС также представляется очень важным", - подчеркнул патриарх.

Подписанное соглашение предусматривает, что священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях. Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов и сестер милосердия. Согласно документу, "епархии будут получать от МЧС России информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях, что позволит им оперативно принимать решения о необходимости выезда волонтеров". "Представители Русской православной церкви станут участниками учений, семинаров, конференций по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации", - пояснили в пресс-службе МЧС России.

В свою очередь священнослужители планируют проводить для спасателей уроки по основам православной культуры, а также передавать в подразделения и учебные организации МЧС книги, видео- и аудиозаписи духовной и патриотической тематики. Еще одним направлением взаимодействия церкви и спасателей станет профилактика. Представители церкви войдут в состав территориальных комиссий при управлениях надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в регионах. "Одним из итогов работы МЧС России и Русской православной церкви станет совместная профилактическая работа, направленная на предупреждение ЧС и пожаров", - заключили в пресс-службе.