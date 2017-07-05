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Режим доступа в храм Христа Спасителя изменится

Общество
5 июля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Изменение режима позволит паломникам успеть воспользоваться московским метро до момента его закрытия

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Очередь к мощам Николая Чудотворца в храм Христа Спасителя в Москве будет ограничена, чтобы все паломники успели воспользоваться метрополитеном. Об этом сообщает в среду штаб по организации паломничества.

"В связи с увеличением числа прибывающих паломников, с 5 июля будет введен новый режим доступа в храм Христа Спасителя", - говорится в сообщении.

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Закрытие очереди на вход будет производиться в зависимости от количества человек и времени ожидания в ней. "В случае увеличения среднего времени ожидания более 9 часов, вход в очередь будет ограничиваться ориентировочно в 16:30 для того, чтобы последние вышедшие из храма паломники успели воспользоваться московским метрополитеном до момента окончания его работы", - уточнили в штабе.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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