Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мордовии открывается молодежный форум "Инерка-2017"

Общество
5 июля, 14:11 UTC+3 5 июля. 5, июля. /ТАСС

Целью форума является формирование лидерских качеств у подростков и активистов, обучение детей навыкам работы в команде, основам предпринимательства, инноваций и создания медиапродуктов

Поделиться
Материал из 1 страницы

5 июля. /ТАСС/. Межрегиональный молодежный форум "Инерка-2017" стартует 5 июля в Мордовии, на него съехались активисты Российского движения школьников из регионов Поволжья, рассказал ТАСС региональный координатор Российского движения школьников Артем Чернышов. Форум пройдет в две смены и завершится 13 июля.

"Участниками первой смены молодежного форума "Инерка-2017" с 5 по 9 июля стали представители молодежных общественных организаций, активисты Российского движения школьников от 14 до 18 лет, авторы проектов по школьному самоуправлению. Цель нашего форума - сформировать лидерские качества у подростков и активистов, научить детей работать в команде над проектами, дать школьникам основы предпринимательства, инноваций, создания медиапродуктов", - рассказал Чернышов.

В первую смену форума запланированы встречи с руководителями органов власти и успешных предприятий, руководителями общественно-социальных проектов. Участники будут работать по пяти направлениям: гражданская активность, военно-патриотическое направление, медийная деятельность, личностная активность, лидерские навыки.

Во вторую смену, с 9 по 13 июля, форум примет волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Смена будет посвящена молодежным инициативам. Участники будут разрабатывать студенческие проекты, работать над повышением своих лидерских навыков, изучать принципы работы на выборах. В экспериментальном учебном городке МЧС России "Школа безопасности", где проходит форум, соберутся молодые политики, лидеры студенческого самоуправления и активисты молодежных движений и инициатив.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
3
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
4
Мемориальная доска Колчаку демонтирована в Санкт-Петербурге
5
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
6
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
7
Австралийские ученые рассчитали с точностью до 100 км местонахождение Boeing MH370
Темы дня
Реклама