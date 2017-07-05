В Мордовии открывается молодежный форум "Инерка-2017"

5 июля. /ТАСС/. Межрегиональный молодежный форум "Инерка-2017" стартует 5 июля в Мордовии, на него съехались активисты Российского движения школьников из регионов Поволжья, рассказал ТАСС региональный координатор Российского движения школьников Артем Чернышов. Форум пройдет в две смены и завершится 13 июля.

"Участниками первой смены молодежного форума "Инерка-2017" с 5 по 9 июля стали представители молодежных общественных организаций, активисты Российского движения школьников от 14 до 18 лет, авторы проектов по школьному самоуправлению. Цель нашего форума - сформировать лидерские качества у подростков и активистов, научить детей работать в команде над проектами, дать школьникам основы предпринимательства, инноваций, создания медиапродуктов", - рассказал Чернышов.

В первую смену форума запланированы встречи с руководителями органов власти и успешных предприятий, руководителями общественно-социальных проектов. Участники будут работать по пяти направлениям: гражданская активность, военно-патриотическое направление, медийная деятельность, личностная активность, лидерские навыки.

Во вторую смену, с 9 по 13 июля, форум примет волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Смена будет посвящена молодежным инициативам. Участники будут разрабатывать студенческие проекты, работать над повышением своих лидерских навыков, изучать принципы работы на выборах. В экспериментальном учебном городке МЧС России "Школа безопасности", где проходит форум, соберутся молодые политики, лидеры студенческого самоуправления и активисты молодежных движений и инициатив.