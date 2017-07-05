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Международный автопробег за 50 дней преодолеет путь из Приморья в Минск

Общество
5 июля, 13:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, июля. /ТАСС

Маршрут протяженностью около 12 тыс. км проходит почти через всю страну и затрагивает некоторые города Белоруссии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Международный патриотический автопробег, посвященный 90-летию ДОСААФ России, начался в среду в Приморье и за 50 дней проделает путь из Владивостока в Минск. Об этом сообщает администрация Приморья.

"Колонна из авто- и мототехники, в том числе и ретро автомобилей из частных коллекций, направилась от Корабельной набережной Владивостока по городам и районам края в сторону Хабаровска. Маршрут пробега общей протяженностью около 12 тысяч километров будет пролегать практически через всю Россию, а также города Беларуси. За 50 дней колонна проследует из Приморья через все регионы Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья, город-герой Волгоград и завершит свой пробег в городах- героях Севастополе и Минске", - говорится в сообщении.

В автопробеге участвуют ветераны, казаки, курсанты, военнослужащие, воспитанники патриотических клубов. По пути следования в Приморье они встретятся с общественными и молодежными организациями и проведут патриотические акции с участием военнослужащих и юнармейцев.

"В 20-е годы прошлого века специалисты автошколы приняли самое активное участие в защите государственной границы нашей Родины. Именами павших героев Михаила Краскина, Ивана Пожарского названы населенные пункты Приморья. В годы Великой Отечественной войны организация сосредоточила свое внимание на подготовке бойцов для фронта по самым различным направлениям. В мирное время ДОСААФ заняла самое достойное место, стало надежной опорой вооруженным силам в подготовке специалистов по воинским специальностям для армии и флота", - сказал на торжественном митинге в честь начала автопробега вице- губернатор Приморья Игорь Степаненко, слова которого приводит администрация.

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