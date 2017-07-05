Половина россиян категорически осуждает сталинские репрессии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Большинство россиян (90%) знает о сталинских репрессиях, половина респондентов (49%) категорически осуждает эти карательные меры, однако 43% полагают, что без таких методов невозможно было сохранить порядок в стране. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование приурочено к началу сотрудничества ВЦИОМ, Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти.

Согласно представленным в среду данным опроса, понятие "сталинские репрессии" знакомо подавляющему большинству граждан, однако есть определенная зависимость знания от возраста, а также от уровня образования. Так, среди молодежи от 18 до 24 лет (76%) и респондентов с образованием ниже среднего (70%) доля слышавших о репрессиях существенно ниже, чем среди людей зрелого возраста (от 45 лет и старше, 94-96%), обучавшихся в вузах (94%).

"О несправедливости судебных решений по делам репрессированных сегодня говорит более двух третьих наших сограждан (68%), слышавших о репрессиях, и прежде всего те, в чьих семьях о репрессиях знают не понаслышке (80%)", - рассказали социологи. О том, что среди их родных были люди, подвергшиеся карательным мерам, сообщили 24% опрошенных, знакомых с понятием "репрессии". Справедливыми наказания в сталинские времена считают 16%.

"Вместе с тем существенное число респондентов (43%), слышавших о репрессиях, склонно соглашаться с тем мнением, что без осуществления репрессий невозможно было сохранить порядок в стране", - говорится в материалах ВЦИОМ. Несогласных с этим, категорически осуждающих репрессии, лишь немногим больше (49% среди всех опрошенных и 57% среди тех, в чьих семьях были репрессированные).

По словам участников опроса, жертвами репрессий, с одной стороны, становились "люди, несогласные с политикой властей (37%), а также пользующиеся авторитетом в народе (22%), с другой, - предатели и заговорщики (24%), жулики и воры (23%)".

"Отсутствие четко сформированной позиции по этим вопросам говорит о неоднозначности восприятия темы репрессий в общественном сознании, что может быть связано в том числе с неполнотой информации о событиях тех лет", - делают вывод во ВЦИОМ. На этом фоне 72% россиян, слышавших о сталинских репрессиях, считают необходимым как можно больше рассказывать о них подрастающему поколению, чтобы подобное никогда не повторилось. Напротив, 22% полагают, что такие разговоры должны быть сведены к минимуму как негативно сказывающиеся на имидже страны.

Тема Сталина не уходит с повестки

"Тема Сталина, сталинизма, сталинских побед и поражений, сталинского времени, сталинских репрессий не уходит из повестки дня вот уже последние три десятилетия", - констатировал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его мнению, российское общество "пытается разобраться со своим свергнутым кумиром, создать непротиворечивую версию актуальной истории драматического XX века".

"Пока не удастся расставить все точки над "i", мы обречены вновь и вновь возвращаться к острым политическим и моральным вопросам, которые ставит перед нами история сталинского правления", - считает социолог. Проведенное исследование ВЦИОМ он рассматривает как "небольшой вклад в трудное и небыстрое дело возвращения исторической правды тем, кому она так необходима - наследникам репрессированных и участников репрессий".

Инициативный всероссийский опрос был проведен 9-10 июня 2017 года, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.