Минобороны РФ рассекретило документы о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с Японией

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минобороны России рассекретило более 30 документов о сотрудничестве СССР и Китая в 1937-1945 годах в борьбе с Японией, заявила журналистам главный документовед центрального архива российского оборонного ведомства Виктория Каяева.
Третья международная российско-китайская военно-научная конференция посвящена восьмидесятилетию начала широкомасштабной агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение войны с Японией. Конференция пройдет с 5 по 6 июля в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами выступили Академия военных наук России, Цзилиньский университет Китая, Центр изучения Второй мировой войны - войны сопротивления китайского народа японской агрессии и послевоенного международного мира.
"К конференции мы рассекретили 34 уникальных документа центрального архива Минобороны, они отражают отношения Советского Союза и Китая. Самый интересный и уникальный документ - текст ультиматума маршала Василевского, который был направлен главнокомандующему Квантунской армией", - сказала Каяева.
В документах показано, как помогал Китаю Советский Союз: направлял военных специалистов, обучал китайских летчиков, посылал материальную и военно-техническую помощь.