Средневековые орудия и посуду ямальского городища представили на выставке в Салехарде

САЛЕХАРД, 5 июля. /ТАСС/. Деревянная посуда и орудия, найденные во время раскопок на территории средневекового городища Бухта Находка на побережье полуострова Ямал, представили в музейно-выставочном комплексе (МВК) имени И. С. Шемановского в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Об этом сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

"Начала работу выставка, рассказывающая о тайнах средневекового городища Бухта Находка. С помощью современных методов удалось определить время существования исследованной части Бухты Находка - XIII-XIV века. В этот период городок представлял собой небольшое укрепленное поселение с маленькими по площади жилищами. О внутреннем убранстве позволяют судить многочисленные находки деревянной посуды, об одежде - орудия типа янгач - выбивалки снега из меховой одежды", - уточнили в музее.

В пресс-службе добавили, что значительная по объему коллекция, собранная при раскопках, дала возможность реконструировать хозяйство населения городка. "Установлено, что городище функционировало в осенне-зимний период, с мая по октябрь жители покидали городок. Основным промыслом населения городка была охота на дикого северного оленя, песца, лов рыбы и промысел морских млекопитающих. Немаловажную роль играла внешняя торговля, развивалось и собственное производство: косторезное искусство, резьба по дереву, цветная металлургия", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, с помощью обнаруженных артефактов удается восстановить отдельные обряды, проводимые обитателями тундры, что говорит о существовании развитой системы верований. "Благодаря вещественным материалам, полученным из раскопок, ученые могут реконструировать повседневную жизнь средневекового населения тундры, его хозяйство, быт и, отчасти, религиозные обряды. С другой стороны, в настоящее время вскрыты лишь верхние слои памятника, нижние, более древние, остаются неисследованными", - пояснили в пресс-службе.

МВК представляет собой единый архитектурный комплекс, состоящий из нескольких зданий. Он имеет современную техническую базу, коммуникационные площадки, конференц-зал, экспоцентр, структурное подразделение "Музей- квартира ненецкого писателя Леонида Лапцуя". В фондах комплекса хранится более 118 тыс. музейных экспонатов, в библиотеке - больше 19 тыс. книг и рукописных изданий.

Основу музейного собрания составляют коллекции - археологическая, палеонтологическая, этнографическая, коллекция по истории и природе Ямала. Уникальные экспонаты музея - мумия воина, погибшего в XIII в. н. э., мумия мамонтенка Любы, в особой кладовой хранятся серебряные и бронзовые изделия мастеров эпохи средневековья из Византии, Ирана, Сирии, Западной Европы, Волжской Булгарии.