"Известия" и "Экономическая газета" Китая запустили издание "Новый диалог"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Известия" и китайская "Экономическая газета" запустили совместное издание "Новый диалог". Презентация издания состоялась в среду в Москве.
По словам главного редактора "Известий" Арсения Оганесяна, сотрудникам редакции "было приятно работать над этим проектом с такими высокими профессионалами".
"Пусть "Новый диалог" всегда сохраняет свою новизну, актуальность и свежесть", - сказал Оганесян.
Замгендиректора "Национальной медиа группы" Владимир Тюлин выразил надежду, что это только начало сотрудничества с китайской стороной. "И дальше мы будем сотрудничать во всех направлениях, во всех медийных средах - телевидении, печати, интернета - во всех средах, где сейчас присутствует газета "Известия", - отметил он.
В свою очередь, начальник управления Администрации президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов отметил, что "развитие экономики двух стран китайского проекта "Нового Шелкового пути" и сопряжение его с пространством ЕАЭС является крайне важной задачей". "Уверен, что чем больше будут знать о китайской экономике в России и о российской экономике в Китае, тем более тесным будет сотрудничество между двумя нашими странами", - сказал он.
В течение года "Экономическая газета" и "Известия" планируют издать шесть специальных выпусков, в которых будут освещены темы китайско-российского взаимодействия. Первый номер вышел в свет сегодня как тематическое приложение к газете "Известия".