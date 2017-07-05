Таймыр выделит на ремонт и содержание транзитных дорог 4,6 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Администрация Таймырского района на севере Красноярского края, самого большого муниципалитета России, направит в этом году на ремонт и содержание транзитных дорог 4,6 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в администрации района.

"В этом году на содержание и ремонт дорог Таймыра будет выделено 4,6 млн рублей. Летом будет отремонтировано 1,2 тыс. кв. метров дорожного полотна", - сказали в администрации.

Там отметили, что в 2016 году на эти цели было выделено 6,2 млн рублей, и отремонтирована аналогичная площадь дорожного полотна. "Сокращение финансирования произошло за счет экономии, сложившейся в результате проведенных аукционов и закупок", - добавили в администрации.

К транзитным дорогам Таймыра относятся Северный обход города Дудинка протяженностью 2,6 км и автодорога Дудинка - Пшеничный ручей длиной 5 км.