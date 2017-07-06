Васильева: управление школами перейдет от муниципалитетов к регионам через три года

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Полномочия по управлению школами менее чем за три года перейдут от муниципалитетов на уровень регионов. Об этом в среду заявила журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"У нас нет 5-10 лет. Я думаю, это будет даже быстрее, чем за три года, потому что это необходимость времени", - сказала министр. По мнению главы ведомства, таких субъектов, где было бы предпочтительнее оставить муниципальное управление, нет.

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Она подчеркнула, что откладывать решение этого вопроса не стоит, потому что это эффективная модель и не требует затрат. "Передача полномочий, наоборот, снизит затраты. Сейчас при муниципальном управлении есть единицы, которые отвечают за школьные дела. Если вы эти единицы сокращаете и переводите на региональный уровень, то у вас идет оптимизация даже на низовом уровне, потому что такое количество административных единиц является излишним", - отметила Васильева.

Она добавила, что уже сейчас управление образованием осуществляется в нескольких регионах, в том числе Москве, Самарской, Псковской и Тамбовской областях, однако регионы выбрали для себя разные формы. В ближайшее время будет отобрано еще 11-12 пилотных регионов.

"Нужно вернуться к региональному управлению в системе образования, потом что самоуправлением мы школы немного тормозим, по качеству тормозим. А правовые нормы уже сейчас позволяют это сделать", - сказала министр. По ее мнению, передача полномочий на уровень регионов позволит более эффективно тратить выделенные на образование средства. "Все говорят что сфера недофинансирована, но даже то, что есть, должно идти в правильное русло", - считает Васильева.

"Здесь должен быть анализ, будет соответствующий план [по переходу на региональное управление - прим. ТАСС] с учетом положительного опыта регионов, разработана дорожная карта", - сказал журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Единое образовательное пространство

По словам Васильевой, передача управления школами от муниципалитетов к регионам необходима для создания единого образовательного пространства. Сегодня учредителями всех школ в РФ являются муниципалитеты, и закон позволяет им самостоятельно формировать школьную программу.

"Мы видим такое разнообразие представленных образовательных программ, очень сложно говорить сейчас о той, на мой взгляд, главной ключевой задаче российского образования - создания единого образовательного пространства и базового содержания для каждого ребенка", - сказала Васильева.

Она подчеркнула, что каждый ребенок должен получить хорошее и доступное базовое образование, в препятствие для этого - то самое несоответствие, которое связано с учредительством. "Муниципалитеты не очень-то озабочены той программой, которая содержательна", - сказала министр.

Вернуть школы государству

По словам Васильевой, сейчас в РФ наступил такой исторический период, который требует "огосударствления" школ, то есть возвращения их государству. "Сейчас школы вне государственной опеки и заботы, как бы это парадоксально не звучало. Трудно себе представить, что 42 тысячи школ страны никоим образом министерству образования и науки России не подчиняются, также они и не подчиняются и регионам", - сказала министр.

Она добавила, что для родителей нет принципиального значения, кому подчиняется школа, главное, чтобы ребенок получал качественное образование. При этом, по словам Васильевой, российское законодательство позволяет муниципалитетам принимать непосредственное участие в создании образовательных программ.

"Тогда, получается, что мы не собираем страну через важнейшую отрасль, которой является образование со всех точек зрения, а как бы ее, наоборот, растаскиваем", - отметила министр.

Несколько регионов на сегодняшний день уже реализуют практику создания "школьных округов", в частности Самарская и Астраханская области. По словам Васильевой, губернаторы еще 16 регионов выразили готовность реализовать на своей территории пилотные проекты в этом направлении.

История вопроса

Ранее Васильева заявила журналистам, что полномочия по управлению школами от муниципалитетов на уровень регионов должны перейти менее, чем за три года.

По мнению Васильевой, правовые нормы позволяют осуществить передачу управления школами на региональный уровень. Эта мера также позволит более эффективно тратить выделенные на образования средства.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, для перехода полномочий на региональный уровень должен быть проведен анализ и разработана дорожная карта с учетом положительного опыта регионов в этой сфере.